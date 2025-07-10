«Относятся негативно»: Жанна Фриске унесла с собой в могилу карьеру Дмитрия Шепелева

После смерти всенародно любимой Жанны Фриске у её супруга Дмитрия Шепелева начались серьёзные проблемы с карьерой из-за многочисленных скандалов. И возродить её на прежнем уровнем уже не получится, уверен продюсер Сергей Дворцов. По его словам, раньше телеведущему с продвижением помогала покойная певица.

«Ему многое при жизни дала Жанна и с лёгкой руки его где-то устраивала. Шепелеву невозможно реанимировать карьеру на ТВ. Вероятно, у него есть частные мероприятия. Примерный гонорар начинается от 1,5 млн», — отметил собеседник портала «Страсти».

Также, по его словам, сегодня никому нет дела до личной жизни вдовца Фриске и его скорой свадьбы с Екатериной Тулуповой. Продюсер подчеркнул, что роман ведущего интересует разве что его друзей, а в целом к Шепелеву якобы относятся негативно.

«К Шепелеву относятся негативно после смерти Жанны, которая была легендой, кумиром молодёжи. Всем глубоко всё равно, что у него происходит», — заключил Дворцов.