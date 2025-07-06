Стало известно, когда женится телеведущий Дмитрий Шепелев

Телеведущий Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова официально подали заявление на регистрацию брака. Церемония запланирована на осень 2025 года, после чего пара отправится в романтическое путешествие наблюдать за китами. Об этом стало известно сайту Kp.ru.

Пара познакомилась 9 лет назад через приложение для знакомств, обнаружив, что их дети — Платон (сын Шепелева и Жанны Фриске) и Лада (дочь Тулуповой от первого брака) — посещали одну группу в детском саду. С 2018 года они живут вместе, создав крепкую семью.

Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона, рождённого в 2013 году от отношений с покойной певицей Жанной Фриске. Пара планировала свадьбу, но не успела осуществить задуманное — через два месяца после родов у певицы диагностировали рак, с которым она боролась два года.

После тяжёлой утраты Шепелев полностью посвятил себя воспитанию сына. Теперь, спустя годы, телеведущий готов начать новую семейную жизнь с Екатериной Тулуповой, которая стала для Платона второй матерью.

Сейчас Шепелев продолжает активно развиваться в медиаиндустрии, обеспечивая свою семью. В последние три года он успешно работает как продюсер видеоконтента, создавая проекты для различных платформ.