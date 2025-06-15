«Всего два раза видели»: Семья Фриске уже 10 лет тайно следит за внуком через соцсети

Раскрылись новые детали многолетнего конфликта между семьёй Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым. Отец покойной певицы, Владимир Фриске, с горечью поведал о почти полном отсутствии контактов с внуком Платоном. Об этом сообщает телеканал НТВ.

«Десятый год пошёл, а мы всего лишь два раза видели его (внука) после смерти Жанны», — рассказал отец певицы.

Младшая сестра Жанны, Наталья, добавила, что любые новости о племяннике доходят до них исключительно через социальные сети. При этом семья Фриске, включая подругу Жанны Ольгу Орлову, давно заблокирована в аккаунтах Дмитрия Шепелева. Наталья призналась, что вынуждена использовать тайную страницу, а также получать информацию и фотографии Платона от неравнодушных поклонников Жанны, которые следят за публикациями Шепелева. Таким образом, общение с единственным сыном певицы стало возможным лишь через цифровой барьер и усилия фанатов.