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15 июня, 09:19

«Всего два раза видели»: Семья Фриске уже 10 лет тайно следит за внуком через соцсети

Отец Жанны Фриске рассказал, что после её смерти видел внука всего два раза

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmitryshepelev

Раскрылись новые детали многолетнего конфликта между семьёй Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым. Отец покойной певицы, Владимир Фриске, с горечью поведал о почти полном отсутствии контактов с внуком Платоном. Об этом сообщает телеканал НТВ.

«Десятый год пошёл, а мы всего лишь два раза видели его (внука) после смерти Жанны», — рассказал отец певицы.

Младшая сестра Жанны, Наталья, добавила, что любые новости о племяннике доходят до них исключительно через социальные сети. При этом семья Фриске, включая подругу Жанны Ольгу Орлову, давно заблокирована в аккаунтах Дмитрия Шепелева. Наталья призналась, что вынуждена использовать тайную страницу, а также получать информацию и фотографии Платона от неравнодушных поклонников Жанны, которые следят за публикациями Шепелева. Таким образом, общение с единственным сыном певицы стало возможным лишь через цифровой барьер и усилия фанатов.

Шепелев рассказал, как сын от Фриске помог ему обрести новую любовь
Шепелев рассказал, как сын от Фриске помог ему обрести новую любовь

Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ранее рассказывал, что не просто так изолировал сына от его дедушки и бабушки. По его словам, они пытались сделать из ребёнка актив, заставив участвовать во всяких шоу. Кроме того, он сообщил, что Владимир Фриске напал на него с ножом, не желая отдавать Платона.

Владимир Озеров
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