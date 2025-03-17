Шепелев рассказал, как сын от Фриске помог ему обрести новую любовь

Телеведущий Дмитрий Шепелев после трагической смерти певицы Жанны Фриске воспитывал их общего сына Платона в одиночку, пока в 2017 году не встретил новую любовь — дизайнера Екатерину Тулупову. По признанию шоумена, найти новую жену ему помог наследник.

«Я стремлюсь к тому, чтобы в каждом моём продюсерском проекте участвовали дети. Мне нравится снимать шоу для детей и их родителей — и с участием детей и родителей. Ну а идея [шоу «Свидание с прицепом»] лежала на поверхности — наши дети Платон и Лада «познакомили» нас с моей женой Катей», — отметил Шепелев в интервью «Газете.ru».

В 2018 году пара съехалась, а 26 марта 2021 Шепелев стал отцом во второй раз. Тулупова родила сына Тихона. Тем не менее страсти и скандалы вокруг наследника Фриске не утихают, так как родители покойной певицы претендуют на право воспитывать внука.