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17 марта, 07:24

Шепелев рассказал, как сын от Фриске помог ему обрести новую любовь

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев после трагической смерти певицы Жанны Фриске воспитывал их общего сына Платона в одиночку, пока в 2017 году не встретил новую любовь — дизайнера Екатерину Тулупову. По признанию шоумена, найти новую жену ему помог наследник.

«Я стремлюсь к тому, чтобы в каждом моём продюсерском проекте участвовали дети. Мне нравится снимать шоу для детей и их родителей — и с участием детей и родителей. Ну а идея [шоу «Свидание с прицепом»] лежала на поверхности — наши дети Платон и Лада «познакомили» нас с моей женой Катей», — отметил Шепелев в интервью «Газете.ru».

В 2018 году пара съехалась, а 26 марта 2021 Шепелев стал отцом во второй раз. Тулупова родила сына Тихона. Тем не менее страсти и скандалы вокруг наследника Фриске не утихают, так как родители покойной певицы претендуют на право воспитывать внука.

Дмитрий Шепелев показал, как сын Жанны Фриске отреагировал на свой кинодебют
Дмитрий Шепелев показал, как сын Жанны Фриске отреагировал на свой кинодебют

Ранее Шепелев раскрыл пугающие детали конфликта с родителями Фриске, подчеркнув, что «Платон — не цирковая собачка». А после критики со стороны отца Фриске шоумен опубликовал фото счастливого сына.

Борис Эльфанд
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