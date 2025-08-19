На Камчатке продлили операцию по спасению косатёнка, застрявшего в петле

На Камчатке продлили операцию по спасению косатёнка Фродо, запутавшегося в пластиковом кольце. Об этом сообщила биолог Татьяна Ивкович, участница Дальневосточного проекта по исследованию косаток. Биолог Татьяна Ивкович сразу связалась с сахалинскими специалистами из клуба «Бумеранг» и проекта «Друзья Океана» — единственными в России, кто занимается освобождением морских млекопитающих из ловушек.

«Ребята могли приехать на ограниченный срок, так как в конце июля они проводили работы по распутыванию морских котиков на острове Тюлений в Охотском море. Мы приняли решение, что, если мы не встретим запутанного детёныша, Паша и Слава обучат нас и оставят необходимый инструмент», — рассказала Татьяна Ивкович сообщает ИА «Кам 24».

Первые совместные поиски не увенчались успехом, но 13 августа семью Фродо обнаружили у мыса Кекурный. Несмотря на благоприятную погоду и близкое расстояние, снять кольцо с косатёнка не удалось. В ближайшее время к операции присоединится Павел Ткаченко, известный участием в спасении горбатого кита в Териберке.

Татьяна Ивкович также опровергла слухи о критическом состоянии детёныша. По её словам, Фродо выглядит как обычный малыш — активно двигается, но устаёт быстрее взрослых.