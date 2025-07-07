На Камчатке новорождённый зубатик косатки задыхается из-за затянутой верёвки
Amur Mash: На Камчатке ищут детёныша косатки с верёвкой, впившейся в кожу
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Маленькую косатку заметили в Авачинском заливе у побережья Камчатки — у неё на теле туго затянутая верёвка. Предположительно, это элемент рыболовного или морского мусора, который каким-то образом обмотался вокруг тела детёныша вскоре после рождения. Пока малыш продолжает расти, петля всё сильнее врезается в мягкие ткани, вызывая раны и страдания. Об этом сообщил Amur Mash.
Последний раз семью косаток видели возле мыса Шипунский. Волонтёры и зоозащитники уже начали поисково-спасательную операцию — им предстоит найти морских млекопитающих, аккуратно подойти и попытаться снять опасную верёвку, не навредив животному.
Случаи жестокой борьбы за выживание в океане не редкость. Так, на южном побережье Западной Австралии туристы стали свидетелями драматичной сцены — более 60 косаток напали на синего кита-пигмея. Хищники преследовали его около полутора часов, нанося укусы и не давая отдышаться, пока не загнали в подводный каньон Бремер. Позже на поверхности воды появилось большое тёмное пятно — характерный след кровавой схватки.