На Камчатке новорождённый зубатик косатки задыхается из-за затянутой верёвки

Маленькую косатку заметили в Авачинском заливе у побережья Камчатки — у неё на теле туго затянутая верёвка. Предположительно, это элемент рыболовного или морского мусора, который каким-то образом обмотался вокруг тела детёныша вскоре после рождения. Пока малыш продолжает расти, петля всё сильнее врезается в мягкие ткани, вызывая раны и страдания. Об этом сообщил Amur Mash.

Последний раз семью косаток видели возле мыса Шипунский. Волонтёры и зоозащитники уже начали поисково-спасательную операцию — им предстоит найти морских млекопитающих, аккуратно подойти и попытаться снять опасную верёвку, не навредив животному.