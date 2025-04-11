Стая из 60 косаток загнала и растерзала синего кита-пигмея на глазах у туристов
В Австралии синего кита атаковала стая из более чем 60 агрессивных косаток
Синий кит. Обложка © Wikipedia
На южном побережье Западной Австралии стая из более чем 60 косаток напала на синего кита-пигмея. Трагедия произошло на глазах учёных и туристов, находившихся на борту экскурсионного судна. В течение полутора часов около 30 косаток преследовали свою жертву, истощая её силы, прежде чем загнать в подводный каньон Бремер, сообщает ABC.
С лодки были также видны следы укусов на теле животного, а позже на поверхности воды появилось характерное тёмное пятно.
«Наблюдать за тем, как кит сражается с численно превосходящими его косатками, было очень тяжело. Мы стараемся не вмешиваться и не мешать природе, но за таким очень трудно наблюдать; порой это бывает очень жестоко», — призналась морской биолог Дженна Такер, которая отметила, что такие нападения фиксировались лишь несколько раз по всему миру.
Кит-пигмей (другое название — карликовый синий кит) занесён в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения. Это меньший подвид самого большого животного на планете — синего кита, длина которого в среднем достигает 18 метров.
Ранее Life.ru рассказал, что на берег острова Тасмания в Австралии выбросились 157 малых косаток. Китообразных нашли южнее города Маррава. 136 животных были ещё живы, в стране моментально начали разрабатывать план спасательной операции.