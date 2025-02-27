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27 февраля, 09:54

Поляки спасли кита, который случайно заплыл в Балтийское море и попал в сети

В Польше провели спасательную операцию, в ходе которой был спасён горбатый кит. Обитатель водных глубин запутался в рыболовных сетях в Балтийском море недалеко от побережья страны. О спасении кита сообщил на своей странице в соцсети Х директор морской поисково-спасательной службы Себастьян Клуска.

Кита спасли представители Польши. Фото © X / KluskaSebastian

Кита спасли представители Польши. Фото © X / KluskaSebastian

Из его рассказа следует, что морское млекопитающее попалось в сети рыбаков в окрестностях Дзивнова на территории Волиньского национального парка. До спасательной операции киту оказали помощь представители местной береговой спасательной станции.

Об инциденте сообщили также представители Морского управления Польши. Представители ведомства рассказали в беседе с агентством PAP, что горбатый кит запутался в снастях на расстоянии нескольких сотен метров от берега.

Известно, что киты не обитают в водах Балтийского моря и относятся к крайне редким гостям водоёма. В последний раз млекопитающее было замечено в Балтике весной 2023 года.

«Попал в водоворот»: Проглоченный китом чилиец рассказал о пережитом
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Как оказалось, киты не просто бороздят водные просторы, но и могут выполнять важные миссии. Так Королевские ВМС Британии заподозрили кита в шпионаже в пользу России. Позднее оказалось, что животное приняли за подводный беспилотник.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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