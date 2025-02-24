«Попал в водоворот»: Проглоченный китом чилиец рассказал о пережитом
The Guardian: Чилиец, которого едва не съел кит, рассказал о пережитом
Молодой человек из Чили, который по случайному стечению обстоятельств оказался проглочен, а затем сразу же выплюнут китом, рассказал о пережитом опыте. Интервью с ним опубликовал The Guardian.
«Я увидел тёмно-синий и белый цвета, прежде чем почувствовал, как что-то скользкое коснулось моего лица. Я закрыл глаза, готовясь к удару, но он был мягким, как будто меня ударила волна. Когда его пасть сомкнулась вокруг меня, я почувствовал, что попал в водоворот, лежу и кружусь», — рассказал он.
Данную ситуацию затем прокомментировал морской биолог Мария Хосе Перес Альварес. Она пояснила, что пищевод горбатых китов крайне мал и рассчитан исключительно на мелкую добычу, поэтому животное физически не могло съесть человека и даже поранить, так как зубы-пластины предназначены для фильтрации и ловли пищи. Наибольшую опасность представляют крупные габариты кита. Например, он может нанести серьёзную травму, ударив плавником или же хвостом, подытожила она.
Напомним, ранее 24-летний Адриан из Чили отправился в плавание по Магелланову проливу вместе с 49-летним отцом. В какой-то момент на поверхность всплыл огромный кит с раскрытой пастью. За считанные секунды он оказался во рту млекопитающего. К счастью, спустя короткий промежуток времени кит выплюнул парня. Отцу удалось запечатлеть невероятное происшествие на видео.
X / DELPY