«Попал в водоворот»: Проглоченный китом чилиец рассказал о пережитом

Молодой человек из Чили, который по случайному стечению обстоятельств оказался проглочен, а затем сразу же выплюнут китом, рассказал о пережитом опыте. Интервью с ним опубликовал The Guardian.

«Я увидел тёмно-синий и белый цвета, прежде чем почувствовал, как что-то скользкое коснулось моего лица. Я закрыл глаза, готовясь к удару, но он был мягким, как будто меня ударила волна. Когда его пасть сомкнулась вокруг меня, я почувствовал, что попал в водоворот, лежу и кружусь», — рассказал он.

Данную ситуацию затем прокомментировал морской биолог Мария Хосе Перес Альварес. Она пояснила, что пищевод горбатых китов крайне мал и рассчитан исключительно на мелкую добычу, поэтому животное физически не могло съесть человека и даже поранить, так как зубы-пластины предназначены для фильтрации и ловли пищи. Наибольшую опасность представляют крупные габариты кита. Например, он может нанести серьёзную травму, ударив плавником или же хвостом, подытожила она.