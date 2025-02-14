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14 февраля, 12:13

Житель Чили снял на видео, как горбатый кит чуть не съел его сына

В Чили горбатый кит попытался проглотить 24-летнего мужчину и выплюнул его

Горбатый кит попытался проглотить молодого чилийца, который находился на надувной лодке в Магеллановом проливе, но затем выплюнул его. Об этом сообщает испанская газета Pais. Всё произошло 8 февраля в бухте Эль-Агила, расположенной у побережья города Пунта-Аренас на юге страны.

Кит попытался проглотить человека у берегов Чили. Видео © X / hasan_emam

Сначала 24-летний Адриан Симанкас ощутил мощный удар в спину, который сбросил его с надувного каяка. В следующую секунду он оказался внутри какой-то слизистой оболочки, слышал необычные звуки и испытывал сильное всасывание. Он не мог осознать, что происходит, пока его не выбросило на поверхность с большой силой.

«Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом», — рассказал молодой человек.

Симанкас остался цел и невредим, и если бы не то, что его отец снял это необычное событие на видео, его история могла бы показаться сомнительной.

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Ранее Life.ru рассказывал, что группа косаток, которых ещё называют китами-убийцами, атаковала яхту в Испании и чуть не потопила её. Капитан попытался увести судно от разъярённых животных, однако те не отставали и пытались протаранить транспорт. Выяснилось, что киты-убийцы даже откусили части руля.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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