Королевские ВМС Великобритании «обвинили» кита в шпионаже в пользу России
The Sun: Королевские британские ВМС приняли кита за российские беспилотники
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Королевские ВМС Великобритании приняли кита за российский подводный беспилотник во внутреннем зунде, который отделяет остров Разей от полуострова Эпплкросс на северо-западе Шотландии. Об этом сообщает газета The Sun, ссылаясь на источник в военных кругах.
Сначала британское военное руководство предполагало, что Россия могла установить прослушивающее устройство на дне зунда, где проводятся испытания подводного оружия и сенсоров. Однако позже выяснилось, что необычные звуки, зафиксированные королевскими ВМС, исходили от кита.
«Мы проанализировали звуки и пришли к выводу, что это было морское млекопитающее», — заявил представитель ВМС Великобритании.
По информации таблоида, «антропогенные источники звуков не фиксировались на этом полигоне за всю его 55-летнюю историю».
22 января министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил в Палате общин, что с ноября 2024 года королевские ВМС дважды обнаружили российское судно «Янтарь» в эксклюзивной экономической зоне страны в проливе Ла-Манш. Это судно используется для сбора разведывательных данных и картирования важной подводной инфраструктуры. Посольство России в Лондоне опровергло эти обвинения, подчеркнув, что такие заявления лишь усугубляют напряжённость.