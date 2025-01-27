Королевские ВМС Великобритании «обвинили» кита в шпионаже в пользу России

Королевские ВМС Великобритании приняли кита за российский подводный беспилотник во внутреннем зунде, который отделяет остров Разей от полуострова Эпплкросс на северо-западе Шотландии. Об этом сообщает газета The Sun, ссылаясь на источник в военных кругах.

Сначала британское военное руководство предполагало, что Россия могла установить прослушивающее устройство на дне зунда, где проводятся испытания подводного оружия и сенсоров. Однако позже выяснилось, что необычные звуки, зафиксированные королевскими ВМС, исходили от кита.

«Мы проанализировали звуки и пришли к выводу, что это было морское млекопитающее», — заявил представитель ВМС Великобритании.

По информации таблоида, «антропогенные источники звуков не фиксировались на этом полигоне за всю его 55-летнюю историю».