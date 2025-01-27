Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 08:56

В Госдуме уличили Лондон в «задержке развития» из-за желания задерживать российские суда

Хамитов — о планах Лондона задерживать российские суда: Шпиономания неизлечима

Лондон захватила и не отпускает шпиономания — так депутат Государственной думы Амир Хамитов в беседе с Life.ru прокомментировал намерения британских военных задерживать «подозрительные» российские суда.

Шпиономания у некоторых деятелей неизлечима. Скоро, наверное, они будут видеть «российских шпионов» в таксистах и пролетающих над их страной самолётах. Вместо того чтобы наконец-то хотя бы начать решать накопившиеся внутренние проблемы, они продолжают выискивать врагов снаружи. Может, по этому критерию их и назначают на высокие должности? Кого они там намерены задержать? Своё собственное развитие? Так это, судя по всему, уже успешно сделано.

Амир Хамитов

Депутат Госдумы

Шпиономания у некоторых деятелей неизлечима. Скоро, наверное, они будут видеть «российских шпионов» в таксистах и пролетающих над их страной самолётах. Вместо того чтобы наконец-то хотя бы начать решать накопившиеся внутренние проблемы, они продолжают выискивать врагов снаружи. Может, по этому критерию их и назначают на высокие должности? Кого они там намерены задержать? Своё собственное развитие? Так это, судя по всему, уже успешно сделано.
Шпиономания у некоторых деятелей неизлечима. Скоро, наверное, они будут видеть «российских шпионов» в таксистах и пролетающих над их страной самолётах. Вместо того чтобы наконец-то хотя бы начать решать накопившиеся внутренние проблемы, они продолжают выискивать врагов снаружи. Может, по этому критерию их и назначают на высокие должности? Кого они там намерены задержать? Своё собственное развитие? Так это, судя по всему, уже успешно сделано.

Парламентарий напомнил, что международная политика — это не квест по поиску того, чего нет, и такие «игрушки» всегда плохо кончаются. Вместо фантомных шпионов под водой он посоветовал властям Британии попробовать избавиться от насекомых в собственной голове.

Напомним, ранее газета Express узнала, что военнослужащие Великобритании готовы брать на абордаж и задерживать российские суда у побережья Туманного Альбиона. К примеру, такие меры могут применить, если заподозрят судно в повреждении подводных трубопроводов и кабелей. Королевские ВМС «регулярно тренируются для такого рода действий», утверждает издание.

Обложка ©

Life.ru

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar