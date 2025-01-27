В Госдуме уличили Лондон в «задержке развития» из-за желания задерживать российские суда
Хамитов — о планах Лондона задерживать российские суда: Шпиономания неизлечима
Лондон захватила и не отпускает шпиономания — так депутат Государственной думы Амир Хамитов в беседе с Life.ru прокомментировал намерения британских военных задерживать «подозрительные» российские суда.
Шпиономания у некоторых деятелей неизлечима. Скоро, наверное, они будут видеть «российских шпионов» в таксистах и пролетающих над их страной самолётах. Вместо того чтобы наконец-то хотя бы начать решать накопившиеся внутренние проблемы, они продолжают выискивать врагов снаружи. Может, по этому критерию их и назначают на высокие должности? Кого они там намерены задержать? Своё собственное развитие? Так это, судя по всему, уже успешно сделано.
Парламентарий напомнил, что международная политика — это не квест по поиску того, чего нет, и такие «игрушки» всегда плохо кончаются. Вместо фантомных шпионов под водой он посоветовал властям Британии попробовать избавиться от насекомых в собственной голове.
Напомним, ранее газета Express узнала, что военнослужащие Великобритании готовы брать на абордаж и задерживать российские суда у побережья Туманного Альбиона. К примеру, такие меры могут применить, если заподозрят судно в повреждении подводных трубопроводов и кабелей. Королевские ВМС «регулярно тренируются для такого рода действий», утверждает издание.