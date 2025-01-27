В Госдуме уличили Лондон в «задержке развития» из-за желания задерживать российские суда

Шпиономания у некоторых деятелей неизлечима. Скоро, наверное, они будут видеть «российских шпионов» в таксистах и пролетающих над их страной самолётах. Вместо того чтобы наконец-то хотя бы начать решать накопившиеся внутренние проблемы, они продолжают выискивать врагов снаружи. Может, по этому критерию их и назначают на высокие должности? Кого они там намерены задержать? Своё собственное развитие? Так это, судя по всему, уже успешно сделано.