Свыше 150 малых косаток выбросились на берег австралийского острова Тасмания

Малые косатки массово выбросились на берег острова Тасмания, принадлежащего Австралии. На суше оказались 157 китообразных, их нашли 18 февраля южнее города Маррава, сообщает Daily Mail Australia со ссылкой на местный Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды (NRE Tas).

Косаток выбросило на побережье Тасмании. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Mengha's back paddock

Специалисты выяснили, что 136 особей всё ещё живы. Разрабатывается план спасательной операции. К ней могут привлечь и местных жителей.

«Ликвидация последствий в этом районе осложняется труднодоступностью места, состоянием океана и трудностями, связанными с доставкой специального оборудования в отдалённый район», — цитирует газета представителя NRE Tas.