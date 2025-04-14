Тушу кита с «опухолью» выбросило на берег в Хасанском районе Приморья

В Хасанском районе Приморского края в результате сильного шторма на побережье залива Китового выбросило тушу крупного кита. Об этом сообщает Vl.ru.

Кита выбросило на берег в Приморье. Фото © Telegram / «Владивосток № 1»

Животное погибло уже некоторое время назад. У туши наблюдается заметное раздувание в области головы, что может быть связано с накоплением газов, возникающих в процессе разложения, или с расширением языка млекопитающего. Очевидцы сообщают, что туша оказалась на отдалённом участке побережья, куда трудно добраться.