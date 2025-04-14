Тушу кита с «опухолью» выбросило на берег в Хасанском районе Приморья
Кит. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Craig Lambert Photography
В Хасанском районе Приморского края в результате сильного шторма на побережье залива Китового выбросило тушу крупного кита. Об этом сообщает Vl.ru.
Кита выбросило на берег в Приморье. Фото © Telegram / «Владивосток № 1»
Животное погибло уже некоторое время назад. У туши наблюдается заметное раздувание в области головы, что может быть связано с накоплением газов, возникающих в процессе разложения, или с расширением языка млекопитающего. Очевидцы сообщают, что туша оказалась на отдалённом участке побережья, куда трудно добраться.
А ранее в Австралии стая косаток из 60 хвостов напала на синего кита-пигмея. Всё произошло на глазах учёных и туристов, находившихся на борту экскурсионного судна. С лодки были также видны следы укусов на теле животного, а позже на поверхности воды появилось характерное тёмное пятно.