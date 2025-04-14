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14 апреля, 01:43

Тушу кита с «опухолью» выбросило на берег в Хасанском районе Приморья

Кит. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Craig Lambert Photography

Кит. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Craig Lambert Photography

В Хасанском районе Приморского края в результате сильного шторма на побережье залива Китового выбросило тушу крупного кита. Об этом сообщает Vl.ru.

Кита выбросило на берег в Приморье. Фото © Telegram / «Владивосток № 1»

Кита выбросило на берег в Приморье. Фото © Telegram / «Владивосток № 1»

Животное погибло уже некоторое время назад. У туши наблюдается заметное раздувание в области головы, что может быть связано с накоплением газов, возникающих в процессе разложения, или с расширением языка млекопитающего. Очевидцы сообщают, что туша оказалась на отдалённом участке побережья, куда трудно добраться.

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А ранее в Австралии стая косаток из 60 хвостов напала на синего кита-пигмея. Всё произошло на глазах учёных и туристов, находившихся на борту экскурсионного судна. С лодки были также видны следы укусов на теле животного, а позже на поверхности воды появилось характерное тёмное пятно.

Тимур Хингеев
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