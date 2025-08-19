Здравствуй, зрелость в сапогах: Сериал «Солдаты» может вернуться на экраны с новым сезоном

Знаменитый комедийный сериал «Солдаты» может получить продолжение спустя полтора десятилетия после завершения. О планах возродить проект с оригинальным составом рассказали актёры, инициаторы проекта.

Актёры из сериала «Солдаты». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / antonioeldarino

По сведениям Mash, идея родилась спонтанно: артисты, периодически видевшиеся на съёмках, начали вспоминать былые времена. Антон Эльдаров, исполнитель роли Гунько, летом предложил Павлу Галичу (Лавров) встретиться, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. К встрече присоединились Амаду Мамадаков (Вакутагин) и Иван Моховиков (Соколов), и дружеские посиделки быстро переросли в мозговой штурм о возможности возрождения франшизы.

На данный момент творческая группа уже подобрала автора, который работает над пьесой с полюбившимися зрителю персонажами, — ближайшей целью актёров является постановка спектакля по мотивам сериала. Кроме того, инициативная группа вышла на продюсеров, также проявивших энтузиазм относительно сиквела, где будет рассказано о жизни дембелей после армии. В настоящее время актёры занимаются привлечением остальных коллег по оригинальному сериалу, а продюсеры ведут поиск сценаристов для телевизионного проекта.