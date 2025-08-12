Сериал по «Гарри Поттеру» от HBO Max растянут на десять лет
Обложка © HBO
Новая телевизионная адаптация «Гарри Поттера» будет длиться около десяти лет и превзойдёт первоначальный план в семь сезонов. Эту информацию подтвердил глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. Премьера первого сезона из восьми серий намечена на 2027 год. Об этом сообщило издание Сollider.
Производство уже идёт в окрестностях Лондона. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов: Адриано Гольдман снимает первые две и последние две серии, а остальные доверены другим специалистам. На подготовку к съёмкам ушло две недели, в течение которых была создана визуальная основа всего сериала. Сериал будет идти около десяти лет, что значительно превышает изначальный план по числу сезонов, соответствующих книгам.
Ранее создатели сериала о Гарри Поттере снова поделились кадром со съёмочной площадки в Великобритании. Американская компания HBO опубликовала фото актёра Ника Фроста, который утверждён на роль Хагрида в новом проекте. Главную роль в сериале исполнит Доминик Маклафлин — его фото также появилось на официальной странице HBO в соцсетях.