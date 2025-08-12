Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 13:22

Сериал по «Гарри Поттеру» от HBO Max растянут на десять лет

Сollider: HBO Max на протяжении 10 лет будет выпускать сериал по Гарри Поттеру

Обложка © HBO

Обложка © HBO

Новая телевизионная адаптация «Гарри Поттера» будет длиться около десяти лет и превзойдёт первоначальный план в семь сезонов. Эту информацию подтвердил глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. Премьера первого сезона из восьми серий намечена на 2027 год. Об этом сообщило издание Сollider.

Производство уже идёт в окрестностях Лондона. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов: Адриано Гольдман снимает первые две и последние две серии, а остальные доверены другим специалистам. На подготовку к съёмкам ушло две недели, в течение которых была создана визуальная основа всего сериала. Сериал будет идти около десяти лет, что значительно превышает изначальный план по числу сезонов, соответствующих книгам.

Начались съёмки сериала о Гарри Поттере: как выглядят новые актёры, какой будет сюжет и когда премьера
Начались съёмки сериала о Гарри Поттере: как выглядят новые актёры, какой будет сюжет и когда премьера

Ранее создатели сериала о Гарри Поттере снова поделились кадром со съёмочной площадки в Великобритании. Американская компания HBO опубликовала фото актёра Ника Фроста, который утверждён на роль Хагрида в новом проекте. Главную роль в сериале исполнит Доминик Маклафлин — его фото также появилось на официальной странице HBO в соцсетях.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Гарри Поттер
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar