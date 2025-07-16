Начались съёмки сериала о Гарри Поттере: как выглядят новые актёры, какой будет сюжет и когда премьера

Сериал о Гарри Поттере: новые актёр

Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alastairstouts

В Сети уже начинают появляться новые кадры актёров в их амплуа! Вот недавно мы увидели Доминика Маклафлина в образе юного Гарри Поттера. А также мы знаем, что Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут будет рыжим Роном Уизли. И, кстати, создательница вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг публично одобрила выбор актёров для грядущего сериального ремейка на HBO Max. «Они замечательные. Я не была счастливее, чем сейчас», — написала она.

Альбуса Дамблдора сыграет Джон Литгоу, профессора Макгонагалл — Джанет Мактир. Роль профессора Снейпа исполнит Паапа Эссьеду. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / apta.media

Северуса Снейпа сыграет Паапа Эссьеду («Я могу тебя уничтожить», «Чёрное зеркало»), а добродушного великана Рубеуса Хагрида — Ник Фрост («Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон»). Ранее было объявлено, что мудрого директора Хогвартса Альбуса Дамблдора сыграет Джон Литгоу («Интерстеллар», «В поисках правды», «Корона»), ворчливого завхоза Аргуса Филча — Пол Уайтхаус («Сказки туманной долины»), а заботливую миссис Уизли — Кэтрин Паркинсон («Соперницы», «Компьютерщики»).

Аргуса Филча сыграет Пол Уайтхаус. Рубеуса Хагрида воплотит Ник Фрост. Фото © Wikipedia / Edwardx, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / HBO

Роль неуклюжего, но храброго Невилла Долгопупса досталась юному Рори Уилмоту, а его противного кузена Дадли сыграет Амос Китсон. Луиза Брили, знакомая зрителям по сериалу «Шерлок», предстанет в образе преподавателя квиддича мадам Хуч, а Антон Лессер из «Игры престолов» перевоплотится в изготовителя волшебных палочек Гаррика Олливандера.

Джонни Флинн — Люциус Малфой, Локс Пратт — Драко Малфой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / loxpratt

Утверждены и самые сексуальные и блондинистые герои саги и нового сериала о Гарри Поттере — семейство из Слизерина. Теперь мы можем посмотреть, каким будет новый Люциус Малфой, которого исполнит Джонни Флинн, и его сыночка-корзиночка Драко Малфой. Он предстанет перед зрителями с лицом юного актёра по имени Локс Пратт.

О чём будет новый сериал о Гарри Поттере: сюжет

Будет ли отличаться сериал про Гарри Поттера от фильмов и книг? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

История повествует о юном сироте Гарри Поттере, который в одиннадцатилетнем возрасте открывает для себя мир магии и узнаёт о своём волшебном происхождении. Он поступает в школу чародейства и волшебства Хогвартс, где ему предстоит не только освоить магические навыки, но и раскрыть тайну гибели родителей, а также противостоять зловещему волшебнику Волан-де-Морту. Сериал будет основан на всех семи книгах Джоан Роулинг о Гарри Поттере: «Философский камень», «Тайная комната», «Узник Азкабана», «Кубок огня», «Орден Феникса», «Принц-полукровка» и «Дары Смерти». Говорят, что каждая книга станет основой отдельного сезона.

«Гарри Поттер» — сериал: дата премьеры

Когда выйдет новый сериал о Гарри Поттере? Дата премьеры ещё нескоро. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Helen Sushitskaya