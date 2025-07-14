Милонов запретил фильмы, где главная героиня без детей. И вот каких шедевров мы бы не увидели

Депутат Виталий Милонов — заядлый киноман. Именно поэтому, пересмотрев все шедевры российского, советского и мирового кинематографов, он твёрдо решил: с изображением бездетности в фильмах пора заканчивать. Ведь именно из-за фильмов россияне позже вступают в брак и порой только годам к 30 достигают того уровня материальной обеспеченности, который позволяет им завести ребёнка. Рассказываем, какими картинами вдохновлялся Милонов, когда разрабатывал свой законопроект.

«Москва слезам не верит» (1979)

«Москва слезам не верит» — культовый советский фильм. Его тоже надо запретить. Фото © Фильм «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

«Москва слезам не верит» — это жизненная комедийная мелодрама, которая рассказывает зрителю о дружбе трёх девушек, приехавших в Москву из других регионов СССР, и о том, как сложились их жизни спустя 20 лет. В реальном мире бездетные женщины бывают, поэтому Владимир Меньшов решил, что героиня Ирины Муравьёвой, Людмила, которая воспринимала столицу СССР как лотерею с богатыми женихами, будет именно такой. Напомним, Людмила хотела выйти замуж за обеспеченного москвича, ей это удалось, но супруг забросил карьеру хоккеиста и запил. В итоге девушка содержит его, выдавая заказы в химчистке. Эта линия сюжета теперь может оказаться под запретом. А сам фильм «Москва слезам не верит» завоевал премию «Оскар» в 1981 году.

«Служебный роман» (1977)

«Служебный роман» — именно та история, которая Милонову особо не понравится, ведь там изображены люди, которые поженились довольно поздно. Фото © Фильм «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский и др. / Kinopoisk

В 1977 году, когда Виталию Валентиновичу было 3 года, на экраны вышел ещё один культовый советский фильм — «Служебный роман». За отношениями Калугиной и Новосельцева на больших экранах наблюдали 78 миллионов граждан СССР. Теперь этот фильм придётся запретить: «Мымра» — вне закона. Эльдар Рязанов и не догадывался, что его легендарная трагикомедия станет запретной в новом тысячелетии.

«Римские каникулы» (1953)

«Римские каникулы» — Голливуд «старой школы», картина вышла в 1950-е, когда всё было традиционно. Фото © Фильм «Римские каникулы», режиссёр Уильям Уайлер, сценарист Джон Дайтон и др. / Kinopoisk

Когда Виталий Милонов появился на свет, картине «Римские каникулы» исполнился 21 год. Главная героиня — европейская принцесса в исполнении Одри Хепбёрн. Она сбегает из посольства своей страны (будучи под сильными психоседативными препаратами), знакомится с американским журналистом и беспардонно занимает его холостяцкую квартиру, а ещё пытается заставить «янки» прислуживать ей так, как это делали горничные. Этот фильм 1953 года стал первой звёздной картиной Одри. Но вот незадача: принцесса успешна, ей около 24 лет, и у неё нет детей. Досадное упущение для фильма 1953 года. Пока, «Римские каникулы», привет, Кирк Камерон.

«Дневник Бриджит Джонс» (2001)

Бриджит Джонс понравилась женщинам по всему миру, потому что они увидели в ней себя. Фото © Фильм «Дневник Бриджит Джонс», режиссёр Шэрон Магуайр, сценаристы Эндрю Дэвис, Ричард Кёртис, Хелен Филдинг / Kinopoisk

Британская комедия «Дневник Бриджит Джонс» тоже имеет все шансы стать запрещёнкой. Главной героине слегка за тридцать, она работает на телевидении, при этом у неё нет детей, ни одного. Зато есть целых два кавалера. Из них девушка может выбрать наиболее привлекательного с точки зрения эволюционного отбора и завести с этим счастливчиком потомство. Молодые люди даже дерутся за её внимание, прямо как в дикой природе. И да, в продолжении франшизы у Бриджит Джонс появляются дети. Но у нас не было бы шанса этого увидеть, если бы самый первый фильм оказался под запретом.

«Три плюс два» (1963)

«Три плюс два», фильм по сценарию Сергея Михалкова о туристах. Неужели запретят даже фильм по сценарию Сергея Михалкова? Фото © Фильм «Три плюс два», режиссёр Генрих Оганесян, сценарист Сергей Михалков / Kinopoisk

Когда Виталий Милонов праздновал свой «нулевой» день рождения, фильму «Три плюс два» было уже 11 лет. Эту забавную комедию по сценарию Сергея Михалкова снял Генрих Оганесян. По сюжету трое лучших друзей-туристов, которые окончили университет и довольно успешны в работе, дают друг другу клятву: не подпускать к себе женщин. Увы, тут же на пляж приезжают девушки на «запорожце», тоже 25-летние и успешные, и предъявляют самцам территориальные претензии. Оказывается, это их пляж с 1956 года. Ни у кого из главных героев фильма детей нет. А если бы друзья сдержали клятву и не подпускали к себе женщин, фильм не подпал бы под запрет.

«Амели» (2001)

«Амели» — это картина о девушке, которой по жизни было нечем заняться. И она выбрала путь помогать людям (без их согласия). Фото © Фильм «Амели», режиссёр Жан-Пьер Жене, сценаристы Гийом Лоран, Жан-Пьер Жёне / Kinopoisk

«Амели» — это французский фильм о слегка странной девушке, которая в детстве не общалась с ровесниками. Мама главной героини трагически погибает, когда на неё с крыши падает женщина. С тех пор Амели Пулен живёт с отцом, который всё это время настолько убит горем, что не хочет даже путешествовать. Когда героиня картины переезжает в крупный французский город работать официанткой, погибает принцесса Диана. И тут начинается настоящая история Амели, она включает в себя кражу садового гнома, поиски 50-летних французов и помощь двум влюблённым парам. Это надо посмотреть, пока не запретили, потому что у Амели тоже нет детей.

«Люби их всех» (2019)

Милонову лучше это не показывать: у главной героини нет детей, зато есть целый «гарем» богатых мужчин. Фото © Фильм «Люби их всех», режиссёр/сценарист Мария Агранович / Kinopoisk

Главной героине фильма «Люби их всех» Саше, а также Вере, Наде и Любе может быть как 25, так и 35 лет. Алёне Михайловой, исполнительнице главной роли, на момент премьеры было 24 года. Режиссёр — Мария Агранович, и ей удалось снять напряжённый триллер о девушке, которая одновременно является и Сашей, и Верой, и Надей, и Любой. Для каждого мужчины из её «гарема» девушка придумывает отдельное имя и не путается в своих «субличностях». В отличие от Бриджит Джонс, мужчины нужны главной героине российского фильма не для того, чтобы завести с ними потомство. Противоположный пол она использует только ради денег, являясь мошенницей и содержанкой. Сжечь весь тираж, однозначно.