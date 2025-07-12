«Декстер: Воскрешение» 1 сезон 2025: что нас ждёт в новом сериале про самого популярного маньяка Всё о сериале «Декстер: Воскрешение» (Dexter: Resurrection), премьера которого состоится в 2025 году. Интересные факты и рейтинг сериала, узнайте об отзывах и интересных фактах в материале Life.ru. 12 июля, 07:45 На экраны вышел первый сезон нового сериала «Декстер: Воскрешение». Обложка © Youtube / ONE Media +

Вышли первые два эпизода нового проекта «Декстер: Воскрешение», который продолжает историю серийного убийцы, ранее считавшегося мёртвым. В новой версии сериала зрителей ожидают захватывающие повороты сюжета и возвращение знакомых персонажей. В этой статье поделимся графиком выхода серий, поговорим о сюжете и почитаем отзывы на новую историю о злоключениях маньяка.

Дата выхода сериала «Декстер: Воскрешение» 1 сезон 2025

Новый сериал о Декстере Моргане изначально планировался к выходу в июне 2025 года. Однако позже дату релиза перенесли на месяц вперёд.

Таким образом, первый сезон нового сериала «Декстер: Воскрешение» стартовал 11 июля 2025 года. На стриминговой платформе Paramount+ вышли сразу два эпизода, всего ожидается десять серий.

Трейлер

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Видео © Youtube / Kinoman

Из трейлера мы узнаём, что Декстер выжил и решает переехать в Нью-Йорк, где сталкивается с Леоном Пратером, который с гордостью делится своими «находками» в лице серийных убийц. Кроме того, зрители знакомятся с сыном Декстера, который, похоже, пошёл по стопам отца. Сюжет обещает множество напряжённых моментов и моральных дилемм, присущих оригинальной истории.

Сюжет

В новом сериале о маньяке Декстере Моргане действия разворачиваются вскоре после событий мини-сериала «Декстер: Новая кровь». В финале этой истории Декстер, нарушив свой кодекс чести, лишает жизни невиновного человека, что приводит к трагическим последствиям — его собственный сын Гаррисон стреляет в него.

Однако, как мы теперь знаем, ранения были несмертельными, и Декстер только впадает в кому. Когда он приходит в себя, то обнаруживает, что сын пропал без вести. Понимая, что он должен найти Гаррисона, чтобы извиниться и откровенно с ним поговорить, Декстер начинает его поиски. Ситуация осложняется вмешательством детектива Анхеля Батисты, старого коллеги и друга Моргана, в это запутанное дело.

В новом сезоне Декстеру предстоит столкнуться со своими демонами прошлого и разобраться в сложных отношениях с сыном, чтобы не потерять себя окончательно.

Фото © Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение», режиссёры

Маркос Сига, Моника Реймунд / Kino-teatr

Актёры

Фанаты смогут вновь увидеть знакомых персонажей, включая самого Декстера Моргана, которого снова сыграет Майкл С. Холл. Этот проект также привнесёт в каст новые яркие имена, такие как Питер Динклэйдж, известный по роли в «Игре престолов», и Ума Турман из «Убить Билла». Кроме них появятся Кристен Риттер («Джессика Джонс»), Стив Ширрипа («Клан Сопрано») и Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»).

Майкл С. Холл («Ночные игры») — Декстер Морган — снова в роли маньяка с «кодексом чести». В этот раз его герой пытается исправить ошибки прошлого.

Джек Элкотт («Декстер: Новая кровь») — Гаррисон Морган, сын Декстера, балансирует между нормальной жизнью и тягой к насилию.

Дэвид Зайас («Шулера») — Анхель Батиста, детектив. Долгое время считал Декстера своим лучшим другом.

Джеймс Римар («Оппенгеймер») — Гарри Морган, приёмный отец Декстера.

Питер Динклэйдж («Игра престолов») — Леон Пратер, таинственный миллиардер с темными связями.

Ума Турман («Убить Билла») — Чарли, глава охраны Леона Пратера, готова на всё ради защиты босса.

Джон Литгоу (Дамблдор из нового сериала по «Гарри Поттеру» от HBO) — маньяк по прозвищу Троица — вернётся к своей роли из оригинального сериала.

Также в проекте ожидаются Эмилия Суарес («Хороший человек»), Дэвид Мадигофф («Скорая помощь»), Эрик Стоунстрит («Американская семейка»), Дэвид Дастмалчян («Полночь с дьяволом») и Джимми Смитс («Полиция Нью-Йорка»).

Фото © Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение», режиссёры Маркос Сига, Моника Реймунд / Kino-teatr

Отзывы и рецензии

Продолжение культового сериала 2006 года и его спин-оффа «Новая кровь» уже успело получить высокие оценки критиков. На Rotten Tomatoes проект имеет 100% «свежести» при 15 рецензиях, а на Metacritic его рейтинг составляет 64 из 100 на основе восьми обзоров.

Возвращение шоураннера Клайда Филлипса стало настоящим глотком свежего воздуха для проекта и позволило вновь ощутить атмосферу первых сезонов. Новые эпизоды изобилуют фирменным юмором и оригинальными злодеями, вызывая у поклонников ностальгические воспоминания.

Однако не обошлось и без критики. Некоторые зрители отметили, что сериал иногда теряет ясность и цельность, скатываясь в карикатурность. Тем не менее для давних фанатов проекта новые серии всё же могут показаться интересными.

По мнению Collider, это лучший сериал во франшизе:

«Это не просто ещё один «Декстер», это лучший «Декстер». Сценарий стал более чётким, персонажи — гораздо более многослойными, а моральные дилеммы бьют сильнее, чем когда-либо».

IGN Movies пишут, что создатель франшизы Клайд Филлипс умело расширил историю, основанную на книгах Джеффа Линдсея:

«Это не отчаянная попытка привлечь новых зрителей или старых фанатов, которые покинули корабль в трудные для франшизы годы. Сериал нашёл увлекательный способ вернуться. Это захватывающее продолжение «Новой крови», которое улучшило историю после того, как «Первородный грех» заполнил все пробелы».

Comic Book называет проект захватывающим и драматичным:

«Это тот «Декстер», которого мы ждали после завершения оригинального сериала в 2013 году. Сериал наполнен острыми ощущениями и чёрным юмором, в нём есть захватывающая и драматичная история, а также выдающаяся игра Майкла С. Холла».

Есть и более сдержанные мнения. Например, журнал Slant отмечает, что новый проект выглядит более мягким по сравнению с предыдущими работами. В то же время United Press International указывает на то, что Клайд Филлипс не смог перезапустить серию так, как этого ожидали фанаты, — ярко и свежо. Тем не менее многие согласны, что новый сериал выполняет свою функцию, являясь неплохим продолжением истории.

«"Декстер: Воскрешение" не даёт франшизе такого нового старта, какое было в возрождении «Декстер: Новая кровь» 2021 года. Однако, как только сериал разрешает открытые вопросы «Новой крови», он становится захватывающим новым сезоном "Декстера"».

Фото © Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение», режиссёры Маркос Сига, Моника Реймунд / Kino-teatr

Интересные факты о сериале

И вот вам ещё несколько интересных фактов о предстоящем сериале, его сюжете, актёрах и персонажах, которые там появятся.

Антипод Декстера в исполнении звезды «Как я встретил вашу маму»

Декстер встретит на своём пути нового персонажа, который определённо заставит его понервничать. Медийный психотерапевт, звезда TED, ведущий подкастов и популярный автор размышлений о «токсичности» и «самооценке» в исполнении Нила Патрика Харриса. Его персонаж будет контрастировать с Декстером: он мастерски убивает словами и делает это под софиты. Умный, харизматичный и вежливый, он может оказаться одним из самых опасных противников, с которыми когда-либо сталкивался главный герой.

Другой финал

Изначально создатели рассматривали для «Новой крови» совершенно иной финал, в котором должен был погибнуть не Декстер, а его сын Гаррисон. Это решение могло бы вернуть героя к изоляции и опустошить его, но в конечном итоге от этого отказались, посчитав такую концовку слишком мрачной и безысходной. Однако трагический поворот событий может произойти и в будущем.

«Декстер: Воскрешение» — самый дорогой сериал

«Воскрешение» — самый масштабный и амбициозный сезон в истории всей франшизы. Съёмки проходили в самом сердце Нью-Йорка, а актёрский состав включает звёзд мирового уровня. В этом сезоне вернутся знакомые локации из прошлых сезонов, которые тщательно воссозданы с заботой о деталях. Paramount+ позиционирует проект не просто как сериал, а как стартовую площадку для создания нового бренда с долгосрочным планом развития. И если всё пойдёт по намеченному плану — это лишь начало грандиозной истории.

Даты выхода серий «Декстер: Воскрешение» 1 сезон 2025

«Бьющееся сердце...» (A Beating Heart…) — 11 июля 2025 года.

«Стесняется камеры» (Camera Shy) — 11 июля 2025 года.

«Водитель на заднем сиденье» (Backseat Driver) — 18 июля 2025 года.

«Зови меня Рэд» (Call Me Red) — 25 июля 2025 года.

«Возбуждённый до убийства» (Murder Horny) — 1 августа 2025 года.

«Кошки-мышки» (Cats and Mouse) — 8 августа 2025 года.

«Коррекция курса» (Course Correction) — 15 августа 2025 года.

«Комната убийств, где это происходит» (The Kill Room Where it Happens) — 22 августа 2025 года.

«Тронутый Анхелем» (Touched by an Angel) — 29 августа 2025 года.

«И справедливость для всех...» (And Justice For All…) — 5 сентября 2025 года.

Авторы Андрей Ананьев