«В могилу с деньгами ляжет»: В ГД призвали запретить показ бездетных деловых женщин в кино

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выразил мнение, что одной из причин более позднего вступления в брак среди российской молодёжи является «крайняя незрелость». Он также считает, что на стремление к созданию семьи оказывают влияние образы обеспеченных и не имеющих детей женщин, демонстрируемые в кино.

«Это, прежде всего, молодые люди до 30 лет. Они заводят котиков или нелепых собачек, катаются на самокатиках в шортиках в то время, когда лучшая часть молодёжи после 20 лет пошла защищать страну. Эти инфантильные нежизнеспособные любители лавандового рафа катаются по Москве и по другим городам и совершенно непригодны для созидательной жизни, для создания семьи», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, ни одна адекватная девушка не рассматривает самовлюбленных мужчин как возможных защитников и глав семьи. Кроме того, важен и образ. Милонов задался вопросом, где в современных сериалах и фильмах можно увидеть положительный пример молодой семьи. По его словам, таких примеров практически нет. Зато часто встречаются персонажи вроде сорокалетних, бездетных женщин, представленных как успешные бизнес-леди, эффективные и деловые.

«И в могилу она со своими деньгами, кстати, и ляжет потом, только они ей не пригодятся. У нас же есть запрет на показ табака, курения там, наркотиков. Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах», — отметил Милонов.

Героини должны соответствовать определённым критериям. По словам парламентария, нельзя показывать обнажённых людей, курящих, а также тех, кто отказывается от создания семьи. То есть людей, у которых нет и не было детей, которые никогда не состояли в браке. Депутат дополнил, что их показ должен быть ограничен, как и показ курильщиков.