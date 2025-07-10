«Жил на Украине»: Милонов ответил на слова священника РПЦ о «дохлых» россиянках

Депутат Госдумы Виталий Милонов посчитал неприемлемыми слова протоиерея Андрея Ткачёва о «дохлых» россиянках, однако не стал его осуждать, оставив эту функцию руководству РПЦ. По словам парламентария, жёсткая риторика священника может быть связана с его жизнью на Украине.

«Мне сложно комментировать, потому что я не очень хорошо понимаю определённые высказывания и логику его мыслей. Понимаю, что он всё-таки воспитывался и жил на Украине. Возможно, это как-то сказалось на его риторике», — предположил собеседник NEWS.ru, отметив, что в его родном Петербурге священники так не разговаривают.