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10 июля, 12:13

«Жил на Украине»: Милонов ответил на слова священника РПЦ о «дохлых» россиянках

Депутат Милонов связал жёсткую риторику протоиерея Ткачёва с жизнью на Украине

Виталий Милонов. Обложка © VK / Виталий Милонов

Виталий Милонов. Обложка © VK / Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов посчитал неприемлемыми слова протоиерея Андрея Ткачёва о «дохлых» россиянках, однако не стал его осуждать, оставив эту функцию руководству РПЦ. По словам парламентария, жёсткая риторика священника может быть связана с его жизнью на Украине.

«Мне сложно комментировать, потому что я не очень хорошо понимаю определённые высказывания и логику его мыслей. Понимаю, что он всё-таки воспитывался и жил на Украине. Возможно, это как-то сказалось на его риторике», — предположил собеседник NEWS.ru, отметив, что в его родном Петербурге священники так не разговаривают.

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Напомним, в День семьи, любви и верности протоиерей Андрей Ткачёв выступил с резкой критикой в адрес российских женщин. Он обвинил их в «демографическом коллапсе», назвав «дохлыми, развратными и трусливыми». Скандальные заявления прозвучали во время проповеди в храме Живоначальной Троицы в Хохлах.

Борис Эльфанд
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