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14 июля, 16:52

Компания НВО показала первое фото со съёмок сериала о Гарри Поттере

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ НВО

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ НВО

В Великобритании стартовали съёмки сериала о Гарри Поттере, кинопроектом занимается студия Warner Bros. Премьера запланирована на начало 2027 года и пройдёт на американском канале НВО. Главную роль сыграет Доминик Маклафлин, кадр с ним публикуется на странице НВО в соцсети.

Поклонники книг о маленьком волшебнике уже оценили сходство актёра с Дэниелом Рэдклиффом, который обрёл популярность после роли Гарри Поттера в одноимённом фильме. Как пишет Variety, каждая из семи книг станет основой для одного сезона, первый из них будет отснят до весны 2026 года. Затем создатели планируют взять короткую паузу и вновь приступить к съёмкам.

Сценаристом и режиссёром проекта стала Франческа Гардинер. Автор книг о Гарри Поттере, писательница Джоан Роулинг вошла в число исполнительных продюсеров сериала. Актёров отбирали несколько месяцев среди более чем 30 тысяч претендентов. В Британии будет построен целый мини-город для съёмок, его стоимость оценивается в 1,25 миллиарда долларов. А дети-актёры будут посещать специально созданную школу на съёмочной площадке, чтобы не отрываться от работы над лентой.

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Как уже писал Life.ru, ранее HBO объявил исполнителей главных ролей в новом сериале по мотивам «Гарри Поттера». Главного героя сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. Как рассказали создатели проекта, на кастинге были отобраны самые талантливые и точно попавшие в образы. Том Фелтон, звезда фильмов о Гарри Поттере, присоединится к команде нового сериала. Но на этот раз актёр выступит в роли консультанта. Появление Фелтона на экране пока не планируется.

Татьяна Миссуми
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