Компания НВО показала первое фото со съёмок сериала о Гарри Поттере

В Великобритании стартовали съёмки сериала о Гарри Поттере, кинопроектом занимается студия Warner Bros. Премьера запланирована на начало 2027 года и пройдёт на американском канале НВО. Главную роль сыграет Доминик Маклафлин, кадр с ним публикуется на странице НВО в соцсети.

Поклонники книг о маленьком волшебнике уже оценили сходство актёра с Дэниелом Рэдклиффом, который обрёл популярность после роли Гарри Поттера в одноимённом фильме. Как пишет Variety, каждая из семи книг станет основой для одного сезона, первый из них будет отснят до весны 2026 года. Затем создатели планируют взять короткую паузу и вновь приступить к съёмкам.