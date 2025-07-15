Фанатам Гарри Поттера показали «нового Хагрида» со съёмок сериала

Создатели сериала о Гарри Поттере вновь приоткрыли завесу тайны, показав очередной кадр со съёмочной площадки в Великобритании. На этот раз американская компания НВО разметила фото актёра Ника Фроста, который утверждён на роль Хагрида в новом сериале про юного волшебника.

«Сегодня Ник Фрост впервые побывал в роли Хагрида на съёмках нового сериала HBO «Гарри Поттер», — сказано в комментарии к снимку.

Предполагается, что съёмки первого сезона нового кинопроекта продлятся почти год. Поклонники книг о Гарри Поттере уже оценили нового Хагрида. В прежней экранизации великана из школы волшебников сыграл Робби Колтрейн. Сейчас фанаты переживают, а сможет ли Фрост превзойти предшественника или хотя бы выйти на его уровень. Сейчас Нику Фросту 53 года. Помимо актёрской карьеры, он известен британцам как комик и сценарист. Наиболее яркая роль актёра состоялась в фильме «Зомби по имени Шон».