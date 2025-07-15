Фанатам Гарри Поттера показали «нового Хагрида» со съёмок сериала
НВО показала актёра Фроста в роли Хагрида на съёмках сериала о Гарри Поттере
Ник Фрост в роли Хагрида. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ НВО
Создатели сериала о Гарри Поттере вновь приоткрыли завесу тайны, показав очередной кадр со съёмочной площадки в Великобритании. На этот раз американская компания НВО разметила фото актёра Ника Фроста, который утверждён на роль Хагрида в новом сериале про юного волшебника.
«Сегодня Ник Фрост впервые побывал в роли Хагрида на съёмках нового сериала HBO «Гарри Поттер», — сказано в комментарии к снимку.
Предполагается, что съёмки первого сезона нового кинопроекта продлятся почти год. Поклонники книг о Гарри Поттере уже оценили нового Хагрида. В прежней экранизации великана из школы волшебников сыграл Робби Колтрейн. Сейчас фанаты переживают, а сможет ли Фрост превзойти предшественника или хотя бы выйти на его уровень. Сейчас Нику Фросту 53 года. Помимо актёрской карьеры, он известен британцам как комик и сценарист. Наиболее яркая роль актёра состоялась в фильме «Зомби по имени Шон».
Напомним, в Великобритании стартовали съёмки сериала о Гарри Поттере, кинопроектом занимается студия Warner Bros. Премьера запланирована на начало 2027 года и пройдёт на американском канале НВО. Главную роль играет Доминик Маклафлин, кадр с ним уже появился на странице НВО в соцсети. Каждая из семи книг станет основой для одного сезона, первый из них будет отснят до весны 2026 года. Затем создатели планируют взять короткую паузу и вновь приступить к съёмкам.