Стало известно, кто сыграет Малфоев и Дурслей в сериале о Гарри Поттере

HBO объявила о новых актёрах для сериала о Гарри Поттере. Сериал будет точной экранизацией книг Дж. К. Роулинг и выйдет на HBO Max. Производством занимаются Warner Bros. Television и Brontë Film and TV, а режиссёром станет Марк Майлод, сценаристом — Франческа Гардинер.

Новые актёры для сериала о Гарри Поттере. Фото © Warner Bros. Discovery.

Кэтрин Паркинсон — Молли Уизли, Локс Пратт — Драко Малфой, Джонни Флинн — Люциус Малфой, Лео Эрли — Симус Финниган, Алессия Леони — Парвати Патил, Сиенна Муса — Лаванда Браун, Бел Паули — Петуния Дурсль, Дэниел Ригби — Вернон Дурсль, Берти Карвел — Корнелиус Фадж.

Съёмки стартуют уже летом, а сам сериал, как ожидается, выйдет в 2027 году.