Стало известно, кто сыграет Малфоев и Дурслей в сериале о Гарри Поттере
HBO представила новых актёров для сериала о Гарри Поттере
Локс Пратт, который сыграет Драко Малфоя. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / loxpratt
HBO объявила о новых актёрах для сериала о Гарри Поттере. Сериал будет точной экранизацией книг Дж. К. Роулинг и выйдет на HBO Max. Производством занимаются Warner Bros. Television и Brontë Film and TV, а режиссёром станет Марк Майлод, сценаристом — Франческа Гардинер.
Новые актёры для сериала о Гарри Поттере. Фото © Warner Bros. Discovery.
Кэтрин Паркинсон — Молли Уизли,
Локс Пратт — Драко Малфой,
Джонни Флинн — Люциус Малфой,
Лео Эрли — Симус Финниган,
Алессия Леони — Парвати Патил,
Сиенна Муса — Лаванда Браун,
Бел Паули — Петуния Дурсль,
Дэниел Ригби — Вернон Дурсль,
Берти Карвел — Корнелиус Фадж.
Съёмки стартуют уже летом, а сам сериал, как ожидается, выйдет в 2027 году.
Ранее к проекту присоединились Джон Литгоу, который сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир предстанет в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссьеду — в образе Северуса Снейпа, Ник Фрост — в роли Рубеуса Хагрида, Люк Таллон — профессор Квиррелл, и Пол Уайтхаус — завхоз Аргус Филч.