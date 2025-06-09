ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 17:37

Стало известно, кто сыграет Малфоев и Дурслей в сериале о Гарри Поттере

HBO представила новых актёров для сериала о Гарри Поттере

Локс Пратт, который сыграет Драко Малфоя. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / loxpratt

Локс Пратт, который сыграет Драко Малфоя. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / loxpratt

HBO объявила о новых актёрах для сериала о Гарри Поттере. Сериал будет точной экранизацией книг Дж. К. Роулинг и выйдет на HBO Max. Производством занимаются Warner Bros. Television и Brontë Film and TV, а режиссёром станет Марк Майлод, сценаристом — Франческа Гардинер.

Новые актёры для сериала о Гарри Поттере. Фото © Warner Bros. Discovery.

Новые актёры для сериала о Гарри Поттере. Фото © Warner Bros. Discovery.

Кэтрин Паркинсон — Молли Уизли,

Локс Пратт — Драко Малфой,

Джонни Флинн — Люциус Малфой,

Лео Эрли — Симус Финниган,

Алессия Леони — Парвати Патил,

Сиенна Муса — Лаванда Браун,

Бел Паули — Петуния Дурсль,

Дэниел Ригби — Вернон Дурсль,

Берти Карвел — Корнелиус Фадж.

Не Снейп: На темнокожего актёра обрушился шквал критики из-за роли в сериале «Гарри Поттер»
Не Снейп: На темнокожего актёра обрушился шквал критики из-за роли в сериале «Гарри Поттер»

Съёмки стартуют уже летом, а сам сериал, как ожидается, выйдет в 2027 году.

Минус 10 очков HBO: Опубликованы фото «новых» Гарри Поттера, Гермионы и Рона
Минус 10 очков HBO: Опубликованы фото «новых» Гарри Поттера, Гермионы и Рона

Ранее к проекту присоединились Джон Литгоу, который сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир предстанет в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссьеду — в образе Северуса Снейпа, Ник Фрост — в роли Рубеуса Хагрида, Люк Таллон — профессор Квиррелл, и Пол Уайтхаус — завхоз Аргус Филч.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Гарри Поттер
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar