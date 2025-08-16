Золотая классика кино: 10 легендарных фильмов XX века о людях с расстройствами психики

В XX веке сняли достаточно много кинокартин о ментальных проблемах того времени. Это могли быть как психиатрические болезни, так и поддающиеся лечению состояния, например ПТСР, которое появляется после участия в боевых действиях. При этом на подобную тему стали снимать кино уже «по горячим следам»: после Второй мировой, например. И вообще, это ценный источник информации о том, как лечились и жили с 40-х по 90-е. Плюс вдруг там есть картины, которые вы ещё не смотрели? В материале показываем вам фильмы, посвящённые тем, кого обычно называли «душевнобольными».

«Заворожённый» (1945)

«Заворожённый» — одна из первых работ на тему психического здоровья. Её снял Альфред Хичкок. Фото © фильм «Заворожённый», режиссёр Альфред Хичкок, сценаристы Мэй Э. Ромм и др. / Kinopoisk

Фильм снят легендой — Хичкок не просто кинодел, он есть в любом учебнике для режиссёров. А ещё гений очень любил заигрывать с психологией зрителя. Он снимал и триллеры с ужасами тоже. «Заворожённый» — одна из самых первых работ автора. Это триллер и одновременно чёрно-белый фильм жанра «нуар». В психиатрическую лечебницу приезжает новый директор, в него влюбляется коллега, и тут оказывается, что директор — не тот, за кого себя выдаёт. Уже страшно!

«Одержимая» (1947)

«Одержимая» — ещё один пример классики кино ХХ века. Фото © фильм «Одержимая», режиссер Кёртис Бернхардт, сценаристы Сильвия Ричардс и др. / Kino-teatr

Кёртис Бернхардт — немецкий режиссёр. С 1940 года он работал в Голливуде. А до этого — в нацистской Германии. Кому, как не ему, было снимать такие фильмы! По сюжету медсестра Луиза Хауэлл «выходит из строя»: она больше не может выполнять рабочие задачи потому, что находится в полном «невменозе». Таблетки не помогают, как и действия врачей, но Луиза маниакально повторяет имя «Дэвид». Психотерапевт Харви Уиллард выясняет, что это за Дэвид.

«Три лица Евы» (1957)

Фильм Наннэлли Джонсона 1957 года показывает, какие демоны терзают обычную домохозяйку. Фото © фильм «Три лица Евы», режиссёр Наннэлли Джонсон, сценаристы Наннэлли Джонсон и др. / Kinopoisk

Для 1957 года это чуть ли не прорывной фильм. Ещё лет десять назад могли бы сказать, что он слишком либеральный. Домохозяйка, которая страдает мигренью, — такой образ укоренился в культуре как раз в 50-е и существует в разных формах до сих пор. Так вот, «Три лица Евы» — про тёмную сторону такой домохозяйки. Лица три потому, что это классическая фрейдистская «тройка» — Эго, Супер-эго и Оно. Ева Уайт — примерная домохозяйка с провалами в памяти и головными болями. Муж направляет её к психиатру. На глазах у психиатра Ева проявляет свои запретные энергии: как строгую интеллигентность в Супер-эго, так и буйную агрессию в Оно.

«Дэвид и Лиза» (1962)

«Дэвид и Лиза» — первый фильм о любви «психических». Возможно, не первый, но для своего времени стал прорывным. Фото © фильм «Дэвид и Лиза», режиссёр Фрэнк Перри, сценаристы Элинор Перри и др. / Kinopoisk

«Дэвид и Лиза» — фильм Фрэнка Перри 1962 года. Дэвид — юноша, которого поместили в психиатрическую лечебницу для подростков. Тут он начинает понимать себя, формироваться как личность и осознавать своё состояние. Дэвид даже понимает, почему он «ненормальный». И влюбляется в Лизу, девушку с тяжёлой шизофренией. Оказывается, диагноз «шизофрения» существовал ещё в 60-х!

«Отвращение» (1965)

«Отвращение» 1965 года стало культовым фильмом. И режиссёра тоже оно сделало культовым. Картину сняли в Англии. Фото © фильм «Отвращение», режиссёр Роман Полански, сценаристы Жераp Браш и др. / Kinopoisk

Если кто и умеет снимать отвязные культовые триллеры, так это Роман Полански! «Отвращение» — это фильм с женщиной в главной роли. Кэрол молода и красива. Работает она в сфере «ноготочков», то есть профессионально занимается маникюром. Но вот беда: девушка неуравновешенна, она опасна для общества, она может в приступе агрессии порезать маникюрными ножничками отнюдь не ноготь. Опасную для общества «английскую психопатку» запирают одну дома: она ловит галлюцинации на основе своих кошмаров. Из стен к ней тянутся руки: это, пожалуй, в 1965 году было отвратительно, даже для мастера по маникюру.

«Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

«Пролетая над гнездом кукушки» — это культовая история. И фильм, и роман стали живой классикой. Фото © фильм «Пролетая над гнездом кукушки», режиссёр Милош Форман, сценаристы Кен Кизи и др. / Kinopoisk

«Пролетая над гнездом кукушки» — изначально роман Кена Кизи. А в 1975 году по нему сняли фильм. По сюжету Рэндл Патрик Макмерфи в исполнении Джека Николсона проворачивает аферу: имитирует приступ психического заболевания, чтобы избежать уголовного преследования. Ему удаётся попасть в «дурку». Вскоре он начинает жалеть, что не попал в тюрьму, поскольку в клинике всем заправляет медсестра Милдред Рэтчед. Она требует безоговорочного подчинения и получает его. Никто не смеет с ней спорить. И только главный герой решается на бунт.

«Таксист» (1976)

Мы в самом начале статьи говорили о ПТСР, и вот оно собственной персоной, «Таксист» Мартина Скорсезе! Фото © фильм «Таксист», режиссёр Мартин Скорсезе, сценарист Пол Шредер / Kinopoisk

Фильмы о ветеранах боевых действий в США почти всегда связаны с психиатрией, прямо или косвенно. Ярким примером является «Лилит» Роберта Россена, она — о ветеране Корейской войны. А «Таксист» Мартина Скорсезе — это культовый для контркультуры фильм о ветеране войны во Вьетнаме. Трэвис Бикл в исполнении Роберта де Ниро возвращается домой. Ему прописывают лекарство от посттравматического синдрома, чтобы он мог спать. Но спать Трэвис не может. Днём он работает на одной работе, а по ночам «таксует для души». Непонятно, сколько времени ветеран провёл в таком режиме, но в итоге у Бикла «съезжает крыша». Сначала Трэвис хочет убить чиновника, но потом убивает сутенёра, который продаёт «услуги» несовершеннолетней. Ветеран Вьетнама отправляется в тюрьму, зато девочка ему благодарна.

«Птаха» (1984)

«Птаха» — оказывается, это не только рэпер. Но ещё и фильм про военных. Фото © фильм «Птаха», режиссёр Алан Паркер, сценаристы Джек Бер и др. / Kinopoisk

Фильм Алана Паркера «Птаха» тоже посвящён ветеранам Вьетнама. Главные герои — двое друзей, Эл и Птаха. Первый — задиристый весельчак, второй — нежный и чувствительный. После «вьетконговских каникул» парни уже никогда не будут прежними. Эла напрягает беззаботность Птахи — когда друг считает, что он птица, и вместо человеческого разговора только размахивает локтями-«крыльями», особо не повеселишься. Эл делает всё возможное, чтобы сделать Птаху снова человеком.

«А как же Боб?» (1991)

А это весёлый фильм про забавного и безобидного «психа» из начала 90-х. Фото © фильм «А как же Боб?», режиссёр Фрэнк Оз, сценаристы Том Шульман и др. / Kinopoisk

Настоящая комедия про человека с ментальными расстройствами — в 1990-е табу на смех над этой темой было окончательно снято. В центре сюжета Боб Уайли, его играет Билл Мюррей. Психиатр Лео Марвин начинает работать с Бобом в качестве врача. Для Лео это всего лишь ещё один неуравновешенный. Но Марвин недооценил риски своей профессии. Когда психиатр вместе с семьёй поехал в отпуск, Боб последовал за ним. Весь фильм — о том, как Лео пытается отделаться от Боба.

«Бойцовский клуб» (1999)

«Бойцовский клуб» по роману Чака Паланика — о тёмных сторонах Америки, которые создают и уничтожают её изнутри. Фото © фильм «Бойцовский клуб», режиссёр Дэвид Финчер, сценаристы Чак Паланик и Джим Улс / Kinopoisk

«Мы встретились в странный период моей жизни», а потом — «просыпаешься в аэропорту Ла Гардиа». Примерно в этом состоит сюжет «Бойцовского клуба». Автор книги — Чак Паланик, режиссёр — Дэвид Финчер, в ролях — Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер. Все они вписали себя в историю при помощи этого сюжета. Рассказчик испытывает проблемы со сном и в принципе страдает от однообразия и пустоты такой «икеевской» жизни. Ради развлечения он начинает ходить на группы поддержки для людей с онкологией, не имея онкологии. Там его «цепляет» некая Марла Сингер. Но ещё раньше он знакомится с Тайлером Дёрденом, и тут происходящее выходит из-под контроля. Это фильм о раздвоении личности, а может, и об её распаде.