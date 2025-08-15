Названа дата выхода фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна

Экранизация произведения Льва Николаевича Толстого «Война и мир», режиссёром которой выступит Сарик Андреасян, выйдет в прокат 18 февраля 2027 года. Дату премьеры озвучила кинопрокатная компания «Атмосфера кино», которая также станет дистрибьютором ленты.

«Экранизация «Война и мир» выйдет в прокат 18 февраля 2027 года. Кинокомпания братьев Андреасян начала работу над масштабной киноадаптацией великого произведения, знакомого каждому по школьной программе», — рассказали в пресс-службе, отметив, что культовый роман-эпопея вдохновлял не только российских кинодеятелей, но и представителей ФРГ, Италии, США и пр.

Первый постер к картине «Война и мир» (2027). Фото © Атмосфера кино

В настоящее время существует более 10 экранизаций «Войны и мира», поэтому своей главной задачей братья Андреасяны считают не вольное переосмысление, а бережное воссоздание подлинного мира Толстого с максимальным уважением к первоисточнику, духу эпохи и характерам героев. Сценарий к фильму написал Алексей Гравицкий, чей послужной список включает успешную экранизацию «Онегина» и работу над историко-художественными проектами «Великая» и «Янычар». Съёмки стартовали этой весной.