15 августа, 11:00

Названа дата выхода фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна

Фильм Война и мир Сарика Андреасяна выйдет в прокат 18 февраля 2027 года

Кадр из фильма «Война и мир» (1967, Режиссёр: Сергей Бондарчук). Обложка © Wikipedia

Экранизация произведения Льва Николаевича Толстого «Война и мир», режиссёром которой выступит Сарик Андреасян, выйдет в прокат 18 февраля 2027 года. Дату премьеры озвучила кинопрокатная компания «Атмосфера кино», которая также станет дистрибьютором ленты.

«Экранизация «Война и мир» выйдет в прокат 18 февраля 2027 года. Кинокомпания братьев Андреасян начала работу над масштабной киноадаптацией великого произведения, знакомого каждому по школьной программе», — рассказали в пресс-службе, отметив, что культовый роман-эпопея вдохновлял не только российских кинодеятелей, но и представителей ФРГ, Италии, США и пр.

Первый постер к картине «Война и мир» (2027). Фото © Атмосфера кино

В настоящее время существует более 10 экранизаций «Войны и мира», поэтому своей главной задачей братья Андреасяны считают не вольное переосмысление, а бережное воссоздание подлинного мира Толстого с максимальным уважением к первоисточнику, духу эпохи и характерам героев. Сценарий к фильму написал Алексей Гравицкий, чей послужной список включает успешную экранизацию «Онегина» и работу над историко-художественными проектами «Великая» и «Янычар». Съёмки стартовали этой весной.

Сарик Андреасян заявил, что снимет сериал о Черкизовском рынке
Ранее сообщалось, что братья-режиссёры Сарик и Гевонд Андреасяны готовятся снять фильм по мотивам «Вовки в Тридевятом царстве». Они уже выкупили права на экранизацию у дочери сценариста оригинального мультфильма Вадима Коростылёва.

Ольга Сливченко
