Сарик Андреасян снимет ремейк мультфильма про Вовку в Тридевятом царстве

Режиссёры Сарик и Гевонд Андреасяны задумали взяться за экранизацию «Вовки в Тридевятом царстве». Они уже выкупили права на съёмки фильма у дочери автора сценария Вадима Коростылёва. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

По имеющейся информации, проект задуман как игровой полнометражный фильм. Сценарий пишут сами Андреасяны. Съемочный процесс стартует в 2026 году, а премьера запланирована на 2027-й. Сумма сделки и другие детали не разглашаются.

Вовка в Тридевятом царстве» — советский рисованный мультипликационный фильм-сказка, поставленный режиссёром Борисом Степанцевым и вышедший в 1965 году. В мультфильме собраны и действуют герои известных в русской культуре сказок, традиционные сюжетные линии которых были вплетены совсем в другую историю. Сценарий к мультфильму написал Вадим Коростылёв, а роли озвучивали Рина Зелёная, Клара Румянова, Елена Понсова, Эмма Трейвас, Михаил Яншин.