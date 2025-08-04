Сарик Андреасян снимет ремейк мультфильма про Вовку в Тридевятом царстве
Обложка © «Вовка в Тридевятом царстве» реж. Борис Степанцев, сценарист Вадим Коростылев / Kinopoisk
Режиссёры Сарик и Гевонд Андреасяны задумали взяться за экранизацию «Вовки в Тридевятом царстве». Они уже выкупили права на съёмки фильма у дочери автора сценария Вадима Коростылёва. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».
По имеющейся информации, проект задуман как игровой полнометражный фильм. Сценарий пишут сами Андреасяны. Съемочный процесс стартует в 2026 году, а премьера запланирована на 2027-й. Сумма сделки и другие детали не разглашаются.
Вовка в Тридевятом царстве» — советский рисованный мультипликационный фильм-сказка, поставленный режиссёром Борисом Степанцевым и вышедший в 1965 году. В мультфильме собраны и действуют герои известных в русской культуре сказок, традиционные сюжетные линии которых были вплетены совсем в другую историю. Сценарий к мультфильму написал Вадим Коростылёв, а роли озвучивали Рина Зелёная, Клара Румянова, Елена Понсова, Эмма Трейвас, Михаил Яншин.
Ранее Сарик Андреасян анонсировал новый телевизионный проект. По его словам, это будет сериал, посвящённый истории Черкизовского рынка. Предполагается, что проект будет состоять из десяти эпизодов, каждый продолжительностью около часа. Сценарную основу разработает Даниил Азаров, для которого эта работа станет дебютной. Креативным продюсером выступит Алексей Гравицкий.