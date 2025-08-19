Онкология, эмиграция, позор: Что стало со звёздами сериала «Полицейский с Рублёвки» спустя 8 лет

Через сериал «Полицейский с Рублёвки» прошли многие «большие игроки» современной сцены. Пять сезонов по восемь серий, три года трансляции по телеканалу ТНТ, непередаваемые эмоции, сочетание драматических элементов с сатирой, потешающейся над нашей жизнью в той форме, в которой она существовала во второй половине десятых. Может ли эскортница стать лейтенантом? Конечно! Если речь о сериале «Полицейский с Рублёвки». Рассказываем, как сложились судьбы актёров.

Игорь Мухич (Роман Попов)

Игорь Валерьевич Мухич — ему 27, он игрив и обаятелен. Один из самых запоминающихся персонажей. Фото © «Полицейский с Рублёвки. Снова дома», режиссёр Илья Куликов, сценарист Илья Куликов / Kinopoisk

Игорь Мухич — это во многом комедийная роль. Лучший друг главного героя, влюблённый в бывшую эскортницу — да, с 2016-го по 2019 год это могло быть очень смешным. Мухич в чём-то наивен, попадает в курьёзные ситуации, любит маленькие машины... Но судьба Романа Попова, исполнителя роли, оказалась не такой уж и смешной. В 2018 году ему поставили диагноз — рак мозга. К 2019-му с болезнью удалось справиться. Август 2025-го — и вот у Мухича снова рецидив, причём с осложнениями. Правым глазом он совсем не видит, левым — частично. «Очень хочется работать, очень хочется жить», — сказал Роман Попов в видеообращении, объявляя официальный сбор на лечение. Упомянул также, что ему требуется помощь при ходьбе и еде. Попову всего 40 лет.

Кристина (София Каштанова)

София Каштанова играет в сериале девушку, которая проходит трудный карьерный путь. Фото © «Полицейский с Рублёвки – 5», режиссёр Илья Куликов, сценарист Илья Куликов / Kinopoisk

Кристина — это как раз возлюбленная Мухича. Начинает она в эскорте, потом становится психологом-сексологом, а затем даже пробивается в «органы» как лейтенант полиции. Замечательная картинка, которая показывает, что даже из секс-индустрии можно вырваться и начать работать на государство. А потом вообще сняли «Детективное агентство Мухича», где девушка стала бизнес-партнёром Игоря. Кристину играет София Каштанова. Детство и юность она провела в Мексике. Сейчас она замужем за Арташесом Арутюновым. В 2019-м София родила сына Джорджа. А затем, в 2021 году у пары родилась дочь Даниэль. Но в кинематографе неразлучной парой она стала именно с Поповым — они играли вместе даже в картине 2022 года «Ботан и супербаба».

Гриша Измайлов — Александр Петров

Гриша Измайлов — это и есть тот самый «рублёвский полицейский», модный, стильный, молодёжный. Фото © «Полицейский с Рублёвки», режиссёр Илья Куликов, сценарист Илья Куликов / Kinopoisk

Гриша Измайлов — полицейский, модник и ловелас. По крайней мере, он главный «мужчина-чирлидер» этого сериала. Дерзкий, обаятельный, работает в ОМВД «Барвиха-Северное» — для 2016-го это было очень серьёзно. Гришу играет Александр Петров. И после Измайлова он стал звездой. Его снимали Люк Бессон, Роман Полански, Фёдор Бондарчук, в 2024 году он рекламировал бургеры... А в 2026 году на экраны выйдет «Буратино», где Петров — это Кот Базилио.

Владимир Яковлев (Сергей Бурунов)

Владимир Яковлев в исполнении Сергея Бурунова — начальник всей этой разношёрстной компании. Фото © «Полицейский с Рублёвки. Снова дома», режиссёр Илья Куликов, сценарист Илья Куликов / Kinopoisk

Владимир Яковлев — это начальник всех наших героев. Сначала он подполковник, потом — генерал-майор. Сначала заведует криминальной полицией Барвихи, затем по каким-то причинам возглавляет ОВД «Бескудниково», потом ОМВД «Барвиха-Северное» и, наконец, становится ректором Российской академии полиции. Видимо, подполковникам тоже нужен был в 2016 году позитивный пример на экранах. Сергей Бурунов — исполнитель роли. В 2023-м он снялся в новых «Бременских музыкантах». Говорят, он сильно похудел при помощи некоего препарата, но это всё слухи. В 20-х числах августа Бурунов появится в Казани на конкурсе «Новая волна».

Ника Измайлова (Александра Бортич)

Ника Измайлова — сильный женский персонаж. Наверное, поэтому актриса так бесит Никиту Кологривого. Фото © «Полицейский с Рублёвки. Мы тебя найдём», режиссёр Илья Куликов, сценарист Илья Куликов / Kinopoisk

Ника Измайлова — младшая сестра Гриши. Она автомеханик. На самом деле каждая близкая к миру автомобилизма девушка мечтает о том, чтобы ей тоже досталось подобное образование. Классическая «маниакальная девочка-мечта», вечно влипает в неприятности, называет сына в честь брата. Её зовут «девочка-демон». Нику играла Саша Бортич, не имея, кстати, актёрского образования. Это породило пространство для спекуляций: мол, её везде берут за «красивые глаза». В 2023-м она играла в сериале «Фишер» так, будто у неё есть диплом ГИТИСа. А в 2025-м она играет в сериале «Между нами химия» так, будто у неё есть диплом ВГИКа.

Алёна Смирнова (Татьяна Бабенкова)

Алёна Смирнова в сериале — типичная обитательница Рублёвки. Одна из типичных, там много подтипов. Фото © «Полицейский с Рублёвки. Снова дома», режиссёр Илья Куликов, сценарист Илья Куликов / Kinopoisk

Алёна Смирнова — бывшая жена некоего олигарха, мы не знаем какого, но в окрестностях Рублёвки таковых достаточно. Она владеет сетью спортзалов. Гриша Измайлов в неё влюблён, но закрутить роман с такой девушкой простому полицейскому сложно. Алёну играет Татьяна Бабенкова. Её последняя роль в кино — шпионский триллер «Тень: Взять Гордея», там актриса перевоплощается в девушку по вызову. Зато в сериалах ей нет равных: в 2025-м Wink представил «Доктора Веру», там у Бабенковой главная роль.

Алиса Рыбкина (Рина Гришина)

Алису Рыбкину играет Рина Гришина. Рыбкина — архетип бравой женщины-полицейского. Фото © «Полицейский с Рублёвки», режиссёр Илья Куликов, сценарист Илья Куликов / Kinopoisk

Алиса Рыбкина — капитан полиции, старший оперуполномоченный ОМВД «Барвиха-Северное». Она чем-то напоминает одновременно двух героинь американского «Настоящего детектива»: Антигону Беззеридес, шерифа округа Вентура, из второго сезона и патрульную с Аляски Эванджелин Наварро. Актрисе Рине Гришиной «Полицейский» помог устроить личную жизнь: благодаря сериалу она познакомилась с румынским режиссёром Алексом Настою и вышла за него замуж. В 2025 году она заметна в проектах «Осторожно — любовь» и «Детективное агентство Мухича», а также в 2024-м играла в румынском фильме «Тайна острова Пин-ап».

Олег Елисеев (Ростислав Гулбис)

Олег Елисеев — тоже полицейский, тоже с Рублёвки. И тоже друг Гриши. Настораживает... Фото © «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», режиссёр Илья Куликов, сценарист Илья Куликов / Kinopoisk

Олег Елисеев — оперативник и друг Гриши Измайлова. Его сыграл Ростислав Гулбис, который ранее принимал участие в таких проектах, как «Глухарь», «Солдаты» и «Чернобыль: Зона отчуждения» в качестве актёра эпизодов. В «Полицейском» у него одна из центральных ролей. После завершения сериала, в 2021 году, Ростислав Гулбис умер. Ему было всего 32 года, причина — обострение панкреатита. Хотя ни о пристрастии к алкоголю, ни о сильных болях родные не докладывали. Он так и не успел жениться, построить семью.