«Теперь я киборг»: Алексей Чумаков едва не стал инвалидом и перенёс срочную операцию

18 августа, 17:00

СтарХит: Алексей Чумаков перенёс экстренную операцию на позвоночнике

Певец Алексей Чумаков был срочно госпитализирован и прооперирован после критически тяжёлого состояния. Во время отпуска артист едва не стал инвалидом из-за серьёзных проблем со спиной. Благо, в дело вовремя вмешалась супруга Юлия Ковальчук, которая настояла на лечении. Об этом сообщает «СтарХит».

«Юля меня буквально спасла. <...> Операция длилась пять часов, прошла замечательно. На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я киборг», — поделился подробностями певец.

Хирургическое вмешательство было проведено в 67-й городской больнице Москвы. Операцию выполнил известный врач Дмитрий Николаевич Дзюкаев, которого сам Чумаков назвал лучшим специалистом в мире.

Ранее Юлия Ковальчук заявила, что они с Алексеем Чумаковым не против завести третьего ребёнка, так как «гештальт по мальчикам» пока не закрыт. Однако на данный момент артистка не беременна.

    avatar