«Теперь я киборг»: Алексей Чумаков едва не стал инвалидом и перенёс срочную операцию
СтарХит: Алексей Чумаков перенёс экстренную операцию на позвоночнике
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexchumakoff
Певец Алексей Чумаков был срочно госпитализирован и прооперирован после критически тяжёлого состояния. Во время отпуска артист едва не стал инвалидом из-за серьёзных проблем со спиной. Благо, в дело вовремя вмешалась супруга Юлия Ковальчук, которая настояла на лечении. Об этом сообщает «СтарХит».
«Юля меня буквально спасла. <...> Операция длилась пять часов, прошла замечательно. На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я киборг», — поделился подробностями певец.
Хирургическое вмешательство было проведено в 67-й городской больнице Москвы. Операцию выполнил известный врач Дмитрий Николаевич Дзюкаев, которого сам Чумаков назвал лучшим специалистом в мире.
