«Не закрыт гештальт»: Ковальчук и Чумаков планируют третьего ребёнка

На премии «Мама года 2025» певица Юлия Ковальчук призналась журналистам, что они с Алексеем Чумаковым не против завести третьего ребёнка. Об этом пишет портал «Страсти».

«Если Бог даст, то я буду рада, безусловно. У меня не закрыт гештальт по мальчикам. Девчонки уже полноценно. Но я не беременна. Пока порадовать вас такой новостью не могу», — поделилась Юлия.

Судя по всему, отношения пары скандальное интервью, после которого личная жизнь звёзд стала достоянием общественности, не испортило.