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29 июня, 09:02

«Не закрыт гештальт»: Ковальчук и Чумаков планируют третьего ребёнка

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков планируют стать родителями в третий раз

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Обложка © ТАСС / Яна Яворская

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Обложка © ТАСС / Яна Яворская

На премии «Мама года 2025» певица Юлия Ковальчук призналась журналистам, что они с Алексеем Чумаковым не против завести третьего ребёнка. Об этом пишет портал «Страсти».

«Если Бог даст, то я буду рада, безусловно. У меня не закрыт гештальт по мальчикам. Девчонки уже полноценно. Но я не беременна. Пока порадовать вас такой новостью не могу», — поделилась Юлия.

Судя по всему, отношения пары скандальное интервью, после которого личная жизнь звёзд стала достоянием общественности, не испортило.

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Напомним, ранее Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук дали интервью, во время которого певец в шуточной манере назвал себя «главным абьюзером страны». Кроме того, он заявил, что женщины стремятся к красоте и ухоженности исключительно ради мужского внимания.

Мария Любицкая
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