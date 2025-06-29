«Не закрыт гештальт»: Ковальчук и Чумаков планируют третьего ребёнка
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков планируют стать родителями в третий раз
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Обложка © ТАСС / Яна Яворская
На премии «Мама года 2025» певица Юлия Ковальчук призналась журналистам, что они с Алексеем Чумаковым не против завести третьего ребёнка. Об этом пишет портал «Страсти».
«Если Бог даст, то я буду рада, безусловно. У меня не закрыт гештальт по мальчикам. Девчонки уже полноценно. Но я не беременна. Пока порадовать вас такой новостью не могу», — поделилась Юлия.
Судя по всему, отношения пары скандальное интервью, после которого личная жизнь звёзд стала достоянием общественности, не испортило.
Напомним, ранее Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук дали интервью, во время которого певец в шуточной манере назвал себя «главным абьюзером страны». Кроме того, он заявил, что женщины стремятся к красоте и ухоженности исключительно ради мужского внимания.