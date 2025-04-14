«Я главный абьюзер страны»: Чумаков оправдался после скандального интервью с женой

В эфире телеканала ТНТ российский певец Алексей Чумаков в шутку назвал себя «главным абьюзером страны». Это произошло после того, как он прокомментировал свои слова, сказанные ранее в скандальном интервью Светлане Бондарчук в адрес его жены Юлии Ковальчук. Чумаков также отметил, что считает слово «вдуть» комплиментом.

«Я ни перед кем не хочу оправдываться, а скандальная фраза про «вдуть» вырвана из контекста. Света Бондарчук спрашивала: «Когда ты Юлю в первый раз увидел — а мне было лет 25-27 — что ты ощутил?». И я любя сказал именно то, что я мог ощутить в 27 лет. И вот так живу уже 18 лет. Я, как главный абьюзер страны, скажу страшную вещь: и спустя 18 лет я смотрю на Юлю и хочу сделать то же самое!» — отметил Чумаков во время эфира.