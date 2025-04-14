«Я главный абьюзер страны»: Чумаков оправдался после скандального интервью с женой
Чумаков назвал себя главным абьюзером страны после скандального интервью
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
В эфире телеканала ТНТ российский певец Алексей Чумаков в шутку назвал себя «главным абьюзером страны». Это произошло после того, как он прокомментировал свои слова, сказанные ранее в скандальном интервью Светлане Бондарчук в адрес его жены Юлии Ковальчук. Чумаков также отметил, что считает слово «вдуть» комплиментом.
«Я ни перед кем не хочу оправдываться, а скандальная фраза про «вдуть» вырвана из контекста. Света Бондарчук спрашивала: «Когда ты Юлю в первый раз увидел — а мне было лет 25-27 — что ты ощутил?». И я любя сказал именно то, что я мог ощутить в 27 лет. И вот так живу уже 18 лет. Я, как главный абьюзер страны, скажу страшную вещь: и спустя 18 лет я смотрю на Юлю и хочу сделать то же самое!» — отметил Чумаков во время эфира.
Помимо прочего, он высказался об изменах, предположив, что женщины стремятся к красоте и ухоженности исключительно ради мужского внимания. Певец считает нормальным обращать внимание на привлекательных женщин. Его жена Ковальчук поддержала эту точку зрения, отметив, что женщины также оценивают внешность мужчин.
Ранее Life.ru рассказал, что Дана Борисова подозревает Чумакова в изменах Ковальчук. Телеведущая прочитала личность артиста «по его физиономии», да и поведение у певца такое же, как у Натана.