Любовника Полины Дибровой готовят к операции после избиения обманутой женой
Роман Товстик с супругой Еленой.
В истории развода предпринимателя Романа Товстикова и его супруги Елены появились новые обстоятельства. По данным наших коллег из Super, во время недавней встречи между бывшими супругами произошёл конфликт, закончившийся травмами для бизнесмена.
Источник, близкий к семье, утверждает, что Елена вела себя агрессивно и в ходе ссоры толкнула Романа. В результате он получил закрытый перелом пятой плюсневой кости и краевой перелом ладьевидной кости на правой ноге. По информации собеседника, пострадавшему предстоит операция по установке пластин, а восстановление займёт около шести недель.
Развод семьи Товстиковых сопровождается затяжными конфликтами. Роман подал иск о расторжении брака, разделе имущества и определении места жительства шестерых детей. В СМИ появлялись слухи о его возможном романе с Полиной Дибровой, однако официальных подтверждений этому не было. Отношения супругов обострились: стороны не смогли договориться по ключевым вопросам, и личные разногласия всё чаще перерастают в скандалы.