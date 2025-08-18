Любовника Полины Дибровой готовят к операции после избиения обманутой женой

В истории развода предпринимателя Романа Товстикова и его супруги Елены появились новые обстоятельства. По данным наших коллег из Super, во время недавней встречи между бывшими супругами произошёл конфликт, закончившийся травмами для бизнесмена.

Источник, близкий к семье, утверждает, что Елена вела себя агрессивно и в ходе ссоры толкнула Романа. В результате он получил закрытый перелом пятой плюсневой кости и краевой перелом ладьевидной кости на правой ноге. По информации собеседника, пострадавшему предстоит операция по установке пластин, а восстановление займёт около шести недель.