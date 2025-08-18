Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 13:58

Любовника Полины Дибровой готовят к операции после избиения обманутой женой

Роман Товстик с супругой Еленой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elenatovstik

В истории развода предпринимателя Романа Товстикова и его супруги Елены появились новые обстоятельства. По данным наших коллег из Super, во время недавней встречи между бывшими супругами произошёл конфликт, закончившийся травмами для бизнесмена.

Источник, близкий к семье, утверждает, что Елена вела себя агрессивно и в ходе ссоры толкнула Романа. В результате он получил закрытый перелом пятой плюсневой кости и краевой перелом ладьевидной кости на правой ноге. По информации собеседника, пострадавшему предстоит операция по установке пластин, а восстановление займёт около шести недель.

Развод семьи Товстиковых сопровождается затяжными конфликтами. Роман подал иск о расторжении брака, разделе имущества и определении места жительства шестерых детей. В СМИ появлялись слухи о его возможном романе с Полиной Дибровой, однако официальных подтверждений этому не было. Отношения супругов обострились: стороны не смогли договориться по ключевым вопросам, и личные разногласия всё чаще перерастают в скандалы.

Любимый омлет Диброва сделал Товстик. Кто по деньгам и силам потянет красотку Полину?
Марина Фещенко
