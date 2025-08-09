Любимый омлет Диброва сделал Товстик. Кто по деньгам и силам потянет красотку Полину? Оглавление Порошковый омлет, который разрушил брак Диброва Они годами дружили семьями. А потом всё изменилось От БАДов до любовных драм: как Товстик строил империю Особняк Диброва vs империя Товстика: битва кошельков Миллиардер Роман Товстик нанимал Дмитрия Диброва для съёмок в рекламе, а теперь к нему уходит жена телеведущего. Он моложе и богаче. А ещё Товстик — сооснователь одной из самых успешных и скандальных компаний сетевого маркетинга в России. Подробнее — в материале Life.ru 8 августа, 21:45 Дибров теряет жену: Полина уходит к его работодателю — богачу и соседу Товстику. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Виноградов, РИА «Новости» / Владимир Трефилов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik, Freepik / tohamina

Порошковый омлет, который разрушил брак Диброва

В Сети можно найти старый, 2015 года, рекламный ролик под названием «Дмитрий и Полина Дибровы готовят омлет».

— Мы находимся у нас дома на кухне. Энерджи-диет — неотъемлемая часть нашего ежедневного рациона, потому что мы любим натуральные и полезные продукты. У нас есть омлет, чтобы приготовить его, нужна одна мерная ложка, — уверенный в себе Дибров демонстрирует банку с порошковым омлетом. Полина смущается рядом.

Любимый порошковый омлет Диброва изготовляет компания, которая принадлежит Роману Товстику. Это тот самый бизнесмен, к которому ушла Полина.

Рекламный ролик, в котором Дибровы рекламируют продукцию своего соседа – миллиардера Товстика. Фото © VK / NL International

Они годами дружили семьями. А потом всё изменилось

Дибровы знают Товстика давно, как минимум с начала десятых годов. В 2014-м шоумен записал тёплое видеопоздравление для руководства компании. Из его речи понятно, что он ранее проводил для них корпоративы. То есть знакомство произошло раньше.

В 2016 году Полина Диброва и Роман Товстик уже дружили. Она тогда выкладывала их совместное общее фото с Аллой Пугачёвой.

— Мы с Романом получили огромное удовольствие от общения с Примадонной, — подписала пост Полина.

Роман Товстик и Полина Диброва дружат давно. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

Если верить светским сплетникам, Дибровы с Товстиками живут по соседству и тесно общались семьями. Супруга Товстика, Елена, посещала «клуб рублёвских жен», которым руководит Полина Диброва. Там обсуждались семейные ценности.

Злые языки шепчутся, что на Романа Товстика якобы очень похож младший сын Дибровых. Всего у пары трое детей. Полина была четвёртой по счёту супругой Диброва. Вместе они прожили шестнадцать лет.

Дмитрий и Полина Дибровы с детьми. Фото © Telegram / Хуже и не скажешь

От БАДов до любовных драм: как Товстик строил империю

Компанию NL International, чей омлет так любил Дибров, основали в 2000 году трое новосибирцев — супруги Роман Товстик и Юлия Гольдорт и их друг Дмитрий Хохлов. Деловые партнёры начали с перепродажи чаёв и БАДов. Вскоре придумали свою самую хитовую линейку — функциональное питание в узнаваемых баночках. На волне успеха запустили собственное производство. Хлынули первые миллионы.

Слева Роман Товстик. Справа Юлия Гольдорт. Посередине Дмитрий Хохлов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / goldort107

Брак Романа Товстика с Юлией Гольдорт не выдержал медных труб. Они развелись ещё в нулевых. По слухам из женских журналов, Гольдорт якобы не захотела терпеть его интрижку со студенткой новосибирского политеха Еленой Филимоновой. Эта девушка стала второй женой Товстика и родила ему шестерых детей. А спустя двадцать лет Товстик бросит Елену ради Полины.

Несмотря на личные дрязги среди основателей, фирма не просто устояла, а расцвела. Эта компания — флагман сетевого маркетинга в России. Её пик пришёлся на середину десятых, когда была запущена реклама со звёздами (в том числе с Дибровым). Дилеры, судя по отзывам, работают по странной схеме с жёсткими порядками, получая зарплату во внутренней валюте.

По итогам 2024 года юрлица NL International принесли доход почти 15 млрд рублей при чистой выручке в 1,7 млрд рублей. Товстику достанется треть этой суммы.

Роман Товстик с Еленой Товстик (Филимонова) и шестью детьми. Фото © Telegram / Хуже и не скажешь

Дибров оставит Полину без денег? А Товстик — свою жену без детей?

Источники телеграм-канала SHOT сообщают, что Дмитрий Дибров, уже находящийся в процессе развода с Полиной, намерен оставить её без совместно нажитого имущества и опеки над детьми. Интересы шоумена в судах будет представлять известный адвокат Александр Добровинский.

Тем временем Роман Товстик пытается развестись с Еленой через мировой суд, который не делит совместно нажитое имущество. А в другом суде Товстик инициировал спор о месте жительства детей. Получается, он хочет отобрать у Елены своих наследников и оставить её ни с чем.

— К сожалению, Роману придётся забрать из Италии тело своей жены! Разрушив семью, убив мать и шестерых детей, так жестоко уходя к её подруге, — написала Елена Товстик (Филимонова) в соцсетях. Текст сопровождался фотографией с траурной свечой. Многие подумали, что она намекает на суицид.





Жена миллиардера уже наняла адвоката, которая заявила, что муж Елены изменил ей с подругой и предложил брачный контракт, существенно ограничивающий её права. Развод был подан без ведома женщины во время её «отдыха».

Особняк Диброва vs империя Товстика: битва кошельков

Главный актив Дмитрия Диброва — роскошная трёхэтажная и названная в честь Полины Villa Paulina на Рублёвке — в элитном посёлке «Успенские поляны». Стоимость такой недвижимости — 750 миллионов рублей. Дибров построил и обустроил особняк на свои деньги, но по плану жены. Внутри — система «умный дом», бассейн-кинотеатр, люстра-качели от Кавалли, говорящие японские унитазы, огромный стеклянный вольер с попугаем. Но это единственная ценность шоумена. Бизнесов, кроме ИП, у него нет. Своё бывшее жилище — пентахус в Филипповском переулке — он продал за три миллиона долларов и вложил в Villa Paulina. Другие квартиры раздал бывшим жёнам.

Роман Товстик занимал сдвоенную семикомнатную квартиру в высотке бизнес-класса ЖК «Миракс Парк». Адрес престижный: на Ленинском проспекте в окружении Тропарёвского леса и Никулинского парка. Цена соответствующая — до 170 млн рублей. Также у него была двушка стоимостью 50 млн рублей в сталинке на Большой Садовой улице — через дорогу от знаменитых Патриков.

Также Товстик покупал пару просторных квартир в построенном при Лужкове жилом комплексе «Малый Головин» в переулках Сретенки возле Садового кольца — суммарная цена до 200 млн рублей. Ещё Роман оформлял на себя офисные помещения в БЦ и склады в Одинцовском районе. Это не говоря о том, что у него есть дом по соседству с Дибровым.







Авторы Пётр Егоров