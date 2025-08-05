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5 августа, 01:03

Катя Гордон будет защищать интересы Елены Товстик, которую обманул муж

Екатерина Гордон и Елена Товстик. Обложка © Telegram / Гордон Екатерина

Екатерина Гордон и Елена Товстик. Обложка © Telegram / Гордон Екатерина

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что теперь представляет интересы Елены Товстик. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По словам Гордон, муж Елены изменил ей с подругой и предложил брачный контракт, существенно ограничивающий её права. Развод был подан без ведома женщины во время её «отдыха». Кроме того, у неё забрали детей и лишили финансовой поддержки. В течение двух лет Товстик самостоятельно воспитывала шестерых детей.

«Команда «Гордон и сыновья» теперь твоя команда. И я очень не рекомендую пытаться использовать любые коррупционные методы борьбы и «связи». Мы сметём вас потому, что за Леной тысячи и тысячи преданных многодетных женщин, которые стали «взрослыми девочками», которые стали «стальными», — говорится в сообщении.

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Напомним, Роман Товстик подал на развод со своей супругой Еленой, чтобы уйти к бывшей жене Дмитрия Диброва Полине. Елена опубликовала эмоциональный пост, обвинив мужа в предательстве. Екатерина Гордон резко осудила Полину за роман с женатым мужчиной и предложила юридическую помощь Елене.

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Тимур Хингеев
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