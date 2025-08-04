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Регион
4 августа, 15:54

«Идеально не получается»: Авербух снова поднял тему о разнице в возрасте с женой

Илья Авербух хотел бы, что разница в возрасте с женой была меньше

Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Фигурист Илья Авербух временами переживает из-за большой разницы во возрасте с супругой Лизой Арзамасовой — 21 год.

«Ну конечно, нам всегда хочется, чтобы всё было идеально. В идеале — чтобы не было такой большой разницы. Но в жизни совсем идеально не получается. Мы встретились в этой точке с каким-то своим багажом», — отметил он.

Однако именно благодаря этому фактору он осознаёт всю ценность каждого проведённого дня с возлюбленной и не хочет тратить время на пререкания.

Арзамасова же призналась, что не чувствует большой разницы в возрасте — главное, они с мужем сошлись во взглядах на мир и на то, какой должна быть семья. При этом актриса пошутила, что девушки зачастую ментально старше своего возраста, а у мужчин «первые 40 лет детства — это самый трудный период».

Психолог и сексолог запретили Авербуху называть 15-летних женщинами, даже если у них уже «всё было»
Психолог и сексолог запретили Авербуху называть 15-летних женщинами, даже если у них уже «всё было»

Напомним, что тема разницы в возрасте между звёздными супругами началась после спорного высказывания Ильи Авербуха в интервью Ксении Собчак. Он начал вспоминать, какой взрослой женщиной была его супруга в 15 лет. Когда разгорелся скандал в Сети на этой почве, он принёс извинения и, прежде всего, самой Елизавете.

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Юлия Сафиулина
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