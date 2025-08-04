«Идеально не получается»: Авербух снова поднял тему о разнице в возрасте с женой

Фигурист Илья Авербух временами переживает из-за большой разницы во возрасте с супругой Лизой Арзамасовой — 21 год.

«Ну конечно, нам всегда хочется, чтобы всё было идеально. В идеале — чтобы не было такой большой разницы. Но в жизни совсем идеально не получается. Мы встретились в этой точке с каким-то своим багажом», — отметил он.

Однако именно благодаря этому фактору он осознаёт всю ценность каждого проведённого дня с возлюбленной и не хочет тратить время на пререкания.

Арзамасова же призналась, что не чувствует большой разницы в возрасте — главное, они с мужем сошлись во взглядах на мир и на то, какой должна быть семья. При этом актриса пошутила, что девушки зачастую ментально старше своего возраста, а у мужчин «первые 40 лет детства — это самый трудный период».