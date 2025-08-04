«Днище»: Катя Гордон жёстко высказалась о романе Дибровой и Товстика
Катя Гордон накинулась с критикой на Полину Диброву за разрушение чужой семьи
Диброва и Товстик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova, roman_tovstik
Адвокат Катя Гордон резко осудила Полину Диброву за роман с женатым мужчиной. Об этом она заявила в своём Telegram-канале, комментируя громкий скандал в светских кругах.
«Если это правда, то, ребята, вы просто днище. Полина, это крысиная жизнь», — заявила Гордон
Гордон высказалась в адрес Дибровой после новости о её романе с Товстиком. Видео © Telegram / «Гордон Екатерина»
Юрист выразила возмущение поведением Дибровой, которая, пропагандируя семейные ценности, одновременно разрушала чужую семью.
Супруга телеведущего Дмитрия Диброва завела роман с бизнесменом Романом Товстиком, женатым на её подруге Елене. Товстик, отец шестерых детей, подал на развод и требует определить их место жительства с ним, в то время как его супруга находится в тяжёлом эмоциональном состоянии.
Гордон предложила Елене Товстик юридическую помощь, посоветовав воздержаться от эмоциональных постов в соцсетях, которые могут быть использованы против неё в суде. Особое возмущение у адвоката вызвало поведение самого Товстика, который проявил крайнюю степень подлости, пытаясь отобрать детей у матери.
К слову, Катя Гордон неоднократно выступала в защиту женщин, оказавшихся в сложных семейных ситуациях. В своём высказывании она провела параллели с собственным опытом переживания измены. Под «горячую» руку юриста также попала Анна Седокова, которая известна своими романами с женами мужчинами.
Ранее Life.ru сообщал о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с его молодой супругой Полиной, которая, по слухам, ушла от 64-летнего мужа ради нового романа с успешным бизнесменом Романом Товстиком — отцом шестерых детей и совладельцем крупной корпорации. Друзья Диброва поделились информацией о его состоянии после измены жены.