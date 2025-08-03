Продюсер Дворцов рассказал о реакции звёзд на развод Дмитрия Диброва с молодой женой

Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров готовится к разводу с супругой Полиной. На этом фоне бурлит весь отечественный шоу-бизнес. Проблемы в семье звезды обсуждают не только поклонники, но и коллеги по цеху. Многие артисты поддерживают шоумена, заявил продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, конфликт в семье Диброва для многих стал полной неожиданностью. Более того, поступок Полины вызвал большое осуждение в звёздной тусовке, поэтому знаменитости настроены оказывать моральную поддержку ведущему.

«В первую очередь в этой ситуации поддерживают самого Диброва. Шоу-бизнес на его стороне. У шоумена были длительные хорошие отношения с женой, по крайней мере, они пытались убедить в этом публику. Поэтому к их паре никогда не придирались», — отметил собеседник портала «Страсти».