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3 августа, 14:16

Продюсер Дворцов рассказал о реакции звёзд на развод Дмитрия Диброва с молодой женой

Продюсер Дворцов: Российские артисты поддерживают Диброва на фоне развода

Дмитрий и Полина Дибровы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / polinadibrova

Дмитрий и Полина Дибровы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / polinadibrova

Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров готовится к разводу с супругой Полиной. На этом фоне бурлит весь отечественный шоу-бизнес. Проблемы в семье звезды обсуждают не только поклонники, но и коллеги по цеху. Многие артисты поддерживают шоумена, заявил продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, конфликт в семье Диброва для многих стал полной неожиданностью. Более того, поступок Полины вызвал большое осуждение в звёздной тусовке, поэтому знаменитости настроены оказывать моральную поддержку ведущему.

«В первую очередь в этой ситуации поддерживают самого Диброва. Шоу-бизнес на его стороне. У шоумена были длительные хорошие отношения с женой, по крайней мере, они пытались убедить в этом публику. Поэтому к их паре никогда не придирались», — отметил собеседник портала «Страсти».

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Ранее Life.ru сообщил о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с молодой супругой Полиной, которая якобы покинула 64-летнего мужа ради нового романа с успешным бизнесменом Романом Товстиком — отцом шестерых детей и совладельцем крупной корпорации. Друзья Диброва уже рассказали о его состоянии после измены жены.

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Борис Эльфанд
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