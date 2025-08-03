Продюсер Дворцов рассказал о реакции звёзд на развод Дмитрия Диброва с молодой женой
Продюсер Дворцов: Российские артисты поддерживают Диброва на фоне развода
Дмитрий и Полина Дибровы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / polinadibrova
Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров готовится к разводу с супругой Полиной. На этом фоне бурлит весь отечественный шоу-бизнес. Проблемы в семье звезды обсуждают не только поклонники, но и коллеги по цеху. Многие артисты поддерживают шоумена, заявил продюсер Сергей Дворцов.
По его словам, конфликт в семье Диброва для многих стал полной неожиданностью. Более того, поступок Полины вызвал большое осуждение в звёздной тусовке, поэтому знаменитости настроены оказывать моральную поддержку ведущему.
«В первую очередь в этой ситуации поддерживают самого Диброва. Шоу-бизнес на его стороне. У шоумена были длительные хорошие отношения с женой, по крайней мере, они пытались убедить в этом публику. Поэтому к их паре никогда не придирались», — отметил собеседник портала «Страсти».
Ранее Life.ru сообщил о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с молодой супругой Полиной, которая якобы покинула 64-летнего мужа ради нового романа с успешным бизнесменом Романом Товстиком — отцом шестерых детей и совладельцем крупной корпорации. Друзья Диброва уже рассказали о его состоянии после измены жены.