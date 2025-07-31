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31 июля, 15:03

«Начало нового витка»: Любовник Дибровой сделал заявление после новостей о тайном романе

Любовник Дибровой подогрел слухи о их романе, рассказав о разводе с женой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova,roman_tovstik

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova,roman_tovstik

Роман Товстик, имя которого всплыло в контексте возможной связи с Полиной Дибровой, объявил о разводе с женой после 19 лет брака. Он опубликовал пост, который многие восприняли как намёк на новую главу в жизни.

«Сколько бы ни было вложено стараний сохранить брак — это стало невозможным. Видимо, всему приходит своё время и оно зачастую становится началом нового витка для всех участников событий», — написал он.

По словам Товстика, решение расстаться с супругой Еленой далось нелегко, особенно с учётом 19 лет совместной жизни и шестерых общих детей. Он подчеркнул, что между ними сохраняются уважение и забота ради семьи. Хотя Товстик прямо не упомянул Полину Диброву, пользователи соцсетей тут же связали заявление с недавними слухами о якобы тайном романе с женой телеведущего.

Без брачного контракта: Стало известно, что будут делить Дибровы при разводе
Без брачного контракта: Стало известно, что будут делить Дибровы при разводе

Накануне стало известно о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с молодой супругой Полиной. Она якобы покинула 64-летнего мужа ради нового романа с успешным бизнесменом Романом Товстиком — отцом шестерых детей и совладельцем крупной корпорации. Именно его называют предполагаемым новым избранником Полины.

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Милена Скрипальщикова
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