«Начало нового витка»: Любовник Дибровой сделал заявление после новостей о тайном романе

Роман Товстик, имя которого всплыло в контексте возможной связи с Полиной Дибровой, объявил о разводе с женой после 19 лет брака. Он опубликовал пост, который многие восприняли как намёк на новую главу в жизни.

«Сколько бы ни было вложено стараний сохранить брак — это стало невозможным. Видимо, всему приходит своё время и оно зачастую становится началом нового витка для всех участников событий», — написал он.

По словам Товстика, решение расстаться с супругой Еленой далось нелегко, особенно с учётом 19 лет совместной жизни и шестерых общих детей. Он подчеркнул, что между ними сохраняются уважение и забота ради семьи. Хотя Товстик прямо не упомянул Полину Диброву, пользователи соцсетей тут же связали заявление с недавними слухами о якобы тайном романе с женой телеведущего.