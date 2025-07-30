Без брачного контракта: Стало известно, что будут делить Дибровы при разводе

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина могут разделить роскошный дом на Рублёвке в случае развода. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным журналистов, пара готовится к разводу, так как уже давно не живёт вместе. Источники утверждают, что разница в возрасте и разный ритм жизни стали причиной разлада в семье. Если супруги решат официально расторгнуть брак, им придётся обратиться в суд, поскольку у них трое несовершеннолетних детей — Александр, Фёдор и Илья.

Особняк Диброва на Рублёвском шоссе занимает 1100 квадратных метров. На первом этаже расположены кухня, столовая и гостиная, на втором — детские комнаты, музыкальный салон с роялем и кинотеатр. Третий этаж занимают спальня, кабинет телеведущего, а также спа-зона с бассейном, хаммамом и сауной.

Ранее Дибров признавался, что у них с женой нет брачного контракта, поэтому имущество может быть разделено поровну.

«У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать. Всё имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис», — говорил Дибров в интервью.