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30 июля, 09:38

Без брачного контракта: Стало известно, что будут делить Дибровы при разводе

Страсти: Дмитрий Дибров и его жена поделят особняк на Рублёвке в случае развода

Дмитрий Дибров и его жена Полина. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Дмитрий Дибров и его жена Полина. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина могут разделить роскошный дом на Рублёвке в случае развода. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным журналистов, пара готовится к разводу, так как уже давно не живёт вместе. Источники утверждают, что разница в возрасте и разный ритм жизни стали причиной разлада в семье. Если супруги решат официально расторгнуть брак, им придётся обратиться в суд, поскольку у них трое несовершеннолетних детей — Александр, Фёдор и Илья.

Особняк Диброва на Рублёвском шоссе занимает 1100 квадратных метров. На первом этаже расположены кухня, столовая и гостиная, на втором — детские комнаты, музыкальный салон с роялем и кинотеатр. Третий этаж занимают спальня, кабинет телеведущего, а также спа-зона с бассейном, хаммамом и сауной.

Ранее Дибров признавался, что у них с женой нет брачного контракта, поэтому имущество может быть разделено поровну.

«У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать. Всё имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис», — говорил Дибров в интервью.

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Как ранее стало известно, Дибров и его супруга Полина готовятся к разводу после 16 лет брака. Известный 65-летний телеведущий и его 36-летняя жена приняли решение расстаться из-за разницы в возрасте. По информации из близкого окружения пары, в их отношениях действительно наступил кризис, однако сами супруги Дибровы пока воздерживаются от публичных заявлений.

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Александра Мышляева
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