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29 июля, 11:55

Дмитрий и Полина Дибровы готовятся к разводу после 16 лет брака

Полина Диброва и Дмитрий Дибров. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Полина Диброва и Дмитрий Дибров. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина Диброва (Наградова) готовятся к разводу. Об этом журналистам сообщил источник, осведомлённый о делах внутри семьи.

По данным источника kp.ru, 65-летний телеведущий и его 36-летняя супруга больше не живут вместе и находятся на грани официального развода. Близкие к паре люди подтверждают кризис в отношениях, хотя сами Дибровы пока избегают публичных комментариев.

«У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — рассказал собеседник издания.

Отношения Диброва и Наградовой начались в 2009 году, когда телеведущий познакомился с 17-летней моделью. Роман развивался после её совершеннолетия, хотя изначально Полина сомневалась в связи со звёздным мужчиной, который старше её на 29 лет. За годы брака у пары родилось трое сыновей — 16-летний Александр, 11-летний Фёдор и 10-летний Илья.

В последнее время в соцсетях Полины исчезли совместные фотографии с мужем. На недавнем праздновании её 36-летия Дмитрий также отсутствовал — в кадре были только подруги и подросшие сыновья. Известно, что Диброва успешно развивает собственный женский клуб, совмещая бизнес с активной светской жизнью.

Источник добавил, что между Дибровыми развернулась серьёзная семейная драма. Возможно в дальнейшем они сами обо всём расскажут, предположил он.

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К слову, недавно 65-летний Дмитрий Дибров провёл трансляцию на Twitch (сервис онлайн-стриминга), где в полной продемонстрировал свой профессионализм. Ветеран телеэфиров за первое же подключение привлёк 1500 подписчиков и собрал 30 000 рублей донатами. В ходе трансляции он рассказывал, какие жанры кино и литературы предпочитает, а ещё рассказал, что хотел бы сняться в интимной сцене с известной американской актрисой Скарлетт Йоханссон.

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Юрий Лысенко
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