Ветеран ТВ Дибров неожиданно ворвался в мир стриминга, быстро освоив сбор донатов

Известный телеведущий Дмитрий Дибров стал стримить на «Твиче», чтобы подзаработать. Об этом сообщает SHOT.

Фрагмент стрима Диброва. Видео © SHOT

За первый стрим 65-летнему Диброву удалось привлечь 1500 подписчиков и собрать 30 000 рублей донатов. В эфире он делился своими предпочтениями в литературе и кино, а также высказывал неоднозначные мнения, в частности, о способностях 17-летних девушек (делая исключение для уроженок Таганрога) и о своем желании сняться в интимной сцене со Скарлетт Йоханссон, которую он сравнил с жительницей Ростова.