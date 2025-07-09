Ветеран ТВ Дибров неожиданно ворвался в мир стриминга, быстро освоив сбор донатов
SHOT: Дмитрий Дибров вышел на «Твич», чтобы монетизировать свой контент
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Известный телеведущий Дмитрий Дибров стал стримить на «Твиче», чтобы подзаработать. Об этом сообщает SHOT.
Фрагмент стрима Диброва. Видео © SHOT
За первый стрим 65-летнему Диброву удалось привлечь 1500 подписчиков и собрать 30 000 рублей донатов. В эфире он делился своими предпочтениями в литературе и кино, а также высказывал неоднозначные мнения, в частности, о способностях 17-летних девушек (делая исключение для уроженок Таганрога) и о своем желании сняться в интимной сцене со Скарлетт Йоханссон, которую он сравнил с жительницей Ростова.
Ранее Дибров поделился секретом семейного счастья со своей супругой Полиной. Несколько лет назад шоумен очень ревновал красавицу-жену и практически не отпускал её от себя, но в последнее время стал относиться к этому спокойнее.