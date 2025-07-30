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Регион
30 июля, 18:50

Стало известно, на кого Полина променяла Диброва. Спойлер — избранник младше на 15 лет

Starhit: Полина Диброва ушла от мужа к 51-летнему бизнесмену Товстику

Обложка © ТАСС/ Валерий Матыцин

Обложка © ТАСС/ Валерий Матыцин

Со вчерашнего дня общественность следит за разводом телеведущего Дмитрия Диброва с его молодой супругой Полиной. Сегодня стало известно, что девушка покинула своего пожилого мужа ради нового романа с успешным предпринимателем, соучредителем крупной корпорации и отцом шестерых детей — Романом Товстиком. Об этом сообщает Starhit.

Бизнесмен Роман Товстик. Фото © VK / Роман Товстик

Бизнесмен Роман Товстик. Фото © VK / Роман Товстик

Товстик уже официально подал на развод со своей супругой Еленой. Сегодня он заявил, что 19 лет его брака подошли к концу, несмотря на все усилия сохранить семью. Его жена опубликовала эмоциональный пост, обвинив мужа в предательстве. По словам Елены, она искренне доверяла Полине, считая её хорошей знакомой и другом семьи. Именно Полина встретила её из родильного дома после появления пятого ребёнка.

Без брачного контракта: Стало известно, что будут делить Дибровы при разводе
Без брачного контракта: Стало известно, что будут делить Дибровы при разводе

Напомним, что Дибров и его супруга Полина готовятся к разводу после 16 лет брака. Известный 65-летний телеведущий и его 36-летняя жена приняли решение расстаться из-за разницы в возрасте. По информации из близкого окружения пары, в их отношениях действительно наступил кризис.

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