Стало известно, на кого Полина променяла Диброва. Спойлер — избранник младше на 15 лет
Starhit: Полина Диброва ушла от мужа к 51-летнему бизнесмену Товстику
Обложка © ТАСС/ Валерий Матыцин
Со вчерашнего дня общественность следит за разводом телеведущего Дмитрия Диброва с его молодой супругой Полиной. Сегодня стало известно, что девушка покинула своего пожилого мужа ради нового романа с успешным предпринимателем, соучредителем крупной корпорации и отцом шестерых детей — Романом Товстиком. Об этом сообщает Starhit.
Бизнесмен Роман Товстик. Фото © VK / Роман Товстик
Товстик уже официально подал на развод со своей супругой Еленой. Сегодня он заявил, что 19 лет его брака подошли к концу, несмотря на все усилия сохранить семью. Его жена опубликовала эмоциональный пост, обвинив мужа в предательстве. По словам Елены, она искренне доверяла Полине, считая её хорошей знакомой и другом семьи. Именно Полина встретила её из родильного дома после появления пятого ребёнка.
Напомним, что Дибров и его супруга Полина готовятся к разводу после 16 лет брака. Известный 65-летний телеведущий и его 36-летняя жена приняли решение расстаться из-за разницы в возрасте. По информации из близкого окружения пары, в их отношениях действительно наступил кризис.