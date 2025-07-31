«Ей дали родословную, а она кусается»: Друзья Диброва рассказали о его состоянии после измены жены

Стало известно о состоянии Дмитрия Диброва после новостей о романе жены Полины с предпринимателем Романом Товстиком. Как оказалось, событие стало настоящим ударом для шоумена, ведь он искренне считал брак крепким и надёжным. Он пока не готов комментировать это событие, но близкие видят, как он страдает.

«Его окружение очень за него переживает. Друзья сплотились вокруг, никто не понимает, чем он заслужил такой жестокий финал семейной жизни. Он дал Полине всё — громкое имя, публичность. <...> Полю называют дворняжкой — её взяли в дом, дали родословную, а она кусается», — цитирует слова друзей Диброва Kp.ru.