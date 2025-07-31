«Ей дали родословную, а она кусается»: Друзья Диброва рассказали о его состоянии после измены жены
Друзья Диброва рассказали, что тот находится в шоке после измены Полины
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Стало известно о состоянии Дмитрия Диброва после новостей о романе жены Полины с предпринимателем Романом Товстиком. Как оказалось, событие стало настоящим ударом для шоумена, ведь он искренне считал брак крепким и надёжным. Он пока не готов комментировать это событие, но близкие видят, как он страдает.
«Его окружение очень за него переживает. Друзья сплотились вокруг, никто не понимает, чем он заслужил такой жестокий финал семейной жизни. Он дал Полине всё — громкое имя, публичность. <...> Полю называют дворняжкой — её взяли в дом, дали родословную, а она кусается», — цитирует слова друзей Диброва Kp.ru.
Известно, что Дибров окружал супругу заботой и вниманием, дарил дорогие подарки, позволял путешествовать, оплачивать пластику и личные тренировки. Несмотря на такие вложения, молодая женщина решила бросить мужа ради другого мужчины. Вместе пара прожила 16 лет, вырастив трёх общих сыновей — Александра, Федора и Илью, младшему из которых недавно исполнилось десять лет.
Напомним, что 36-летняя супруга телеведущего ушла от него к бизнесмену Роману Товстику. Предприниматель является отцом шестерых детей. По словам супруги предпринимателя, она искренне доверяла Полине, считая её хорошей знакомой и другом семьи. Она, как и Дибров, находится в шоке от измены. Женщина, которая сейчас находится в Италии, опубликовала в соцсети тревожное послание с фотографией горящей траурной свечи.