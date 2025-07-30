Полина Диброва ушла от Дмитрия спустя 16 лет брака: Все подробности звёздного развода Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. У пары трое детей, младшему сыну всего 10 лет. А супруге журналиста было 19 лет, когда они сыграли свадьбу. Что случилось? Кто разрушил брак? Читайте в материале Life.ru. 30 июля, 10:00 Полина Диброва уходит от Дмитрия Диброва. Как так получилось? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / N Universe, © ТАСС / Вадим Тараканов, Ольга Зиновская

Слухи о разладе в семье Дибровых ходят не первый день. Но 29 июля несколько изданий выяснили подробности. Как всё больше людей стали догадываться о расставании звёздной пары? Что конкретно произошло? Кто развалил шестнадцатилетний брак? Кого в этом винить и стоит ли вообще кого-то в этом винить? Расстанутся ли Дибровы друзьями или не смогут продолжать общаться? А как же дети? Подробности в материале.

Когда в семье Дибровых заподозрили разлад

О разводе Дибровых узнали из соцсетей. Так в современном мире бывает часто. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Догадки о расставании Полины и Дмитрия Дибровых захватили умы общественности ещё с прошлой недели. Дмитрий Дибров внезапно перестал появляться в социальных сетях жены. Полину спрашивали, в чём дело? Неужели развод? Диброва отвечала, что в отношениях супругов всё нормально. Просто Дмитрий худеет и хочет поразить всех своим новым имиджем. Скоро выяснилось, что правдой это было лишь отчасти.

Вся правда о разводе Дибровых

Дмитрий Дибров и его жена Полина были вместе очень долго. Детям 2009 года рождения уже выдают паспорта. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

«Уже минус 20 килограммов! Все скоро обалдеют от того, как он здорово выглядит», — говорила Полина о муже. И в то же время скрывала главную тайну, о которой самые проницательные фанаты пары догадались ещё весной. Пасху Дибровы отметили вместе, сфотографировались с детьми. А потом Дмитрий пропал из блога жены. Теперь уже, видимо, навсегда. Как раз после светлого христианского праздника Полина, мама троих детей, полюбила другого. И решила уйти из брака, в котором сыграла хрустальную свадьбу. Тихое семейное счастье оказалось таким хрупким...

Кто стал разлучником?

Кто разлучник в семье Дибровых? Кому пришло в голову увести Полину от Дмитрия? Конкретного имени мы пока назвать не можем. Но почти все данные об этом человеке уже есть. Он женат, в браке рождены шестеро детей. По слухам, это был один из относительно близких друзей Дмитрия Диброва. Даже друг семьи. Более того — они буквально дружили семьями. Полина лично знает жену, разлучник лично знает Дмитрия. Супруга ловеласа, кстати, по сообщениям общих знакомых обеих пар, «почти сошла с ума», когда обо всём узнала. От Дмитрия тоже долгое время роман скрывали, но потом пришлось рассказать, ибо скрывать такое было уже решительно невозможно.

Что происходит с разводом Дибровых прямо сейчас

Как Дмитрий Дибров воспринял новости о фактической измене жены? Как чувствует себя Полина? Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В настоящий момент, по сообщениям близких к Дибровым источников, происходят достаточно тяжёлые переговоры, в которых участвуют все четверо. В разводе замешаны в общей сложности девять детей. У Дибровых — трое сыновей, у разлучника — 6 отпрысков. Все четверо родителей сейчас пытаются сохранить хоть какие-то приятельские отношения, договориться о датах расторжения браков и думают, как от всего этого оградить своих малышей.

Дмитрий и Полина Дибровы: история любви

А как вообще сложился брак Дибровых? Каким образом Дмитрий встретил Полину? Фото © ТАСС / Александр Щербак

Дмитрий Дибров однажды признался: «20 февраля 2007 года я увидел впервые самую красивую выпускницу Ростова-на-Дону. И ты понимаешь: вот перед тобой стоит совершенно нетронутая, чистая мать твоих детей. Опоздаешь на год — её не увидишь». Этой нетронутой, чистой матерью была семнадцатилетняя Полина Наградова. Через два года брак был оформлен, и девушка официально стала Дибровой. Разница в возрасте между супругами составила 28 лет. Полина родила журналисту троих сыновей. Александра, ему 15 лет, Фёдора, ему 11. А самому младшему, Илье, всего 10. Как мальчики перенесут развод, одному Богу известно.

Семейное счастье очень тяжело построить, но невероятно легко сломать. Мы желаем семье Дмитрия Диброва только самого лучшего. Иногда большая разница в возрасте супругов может спровоцировать разрушение брака уже на его «хрустальном» этапе. А если ваш партнёр ревнует вас без причины, то Life.ru подскажет, что делать.

Авторы Анна Волкова