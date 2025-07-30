Анита Цой задолжала налоговой более полумиллиона рублей
«Звездач»: Певица Анита Цой задолжала налоговой 625 тысяч рублей
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Анита Цой оказалась должна налоговой службе значительную сумму денег. Как стало известно из сообщений Telegram-канала «Звездач», задолженность артистки увеличилась почти вдвое всего за месяц.
Если ранее сообщалось о долге в размере около 264 тысяч рублей, то теперь эта цифра достигла отметки в 625 тысяч рублей. Самостоятельно прокомментировать ситуацию певица пока не сочла нужным.
У самой артистки имеется сразу три коммерческих предприятия: автономная некоммерческая организация «Центр креативных инициатив», общество с ограниченной ответственностью «Галерея мастер» и фирма «Фудстар». Однако бизнес-проекты Аниты Цой испытывают серьёзные трудности — в частности, последнее предприятие понесло значительные убытки в минувшем году, потеряв порядка 3,5 миллионов рублей.
Ранее Федеральная налоговая служба разблокировала счета рэпера Птахи (Давид Нуриев) — музыкант полностью расплатился по долгам, превышавшим 998,5 тысяч рублей. Ещё на прошлой неделе артист числился должником почти на миллион рублей, что стало поводом для блокировки его счетов. Однако уже к 29 июля рэпер рассчитался с ФНС, и ограничения были сняты.