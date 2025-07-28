Блогерша Дилара задолжала ФНС почти 3 миллиона рублей, ей грозит блокировка счетов

За девять месяцев долг блогерши Дилары Зинатуллиной перед российской налоговой увеличился в шесть раз. Сейчас звезде соцсетей необходимо заплатить почти три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Федеральная налогова служба России (ФНС РФ) выставила Диларе счёт на 2,9 миллиона рублей. В случае неуплаты задолженности в ближайшее время ей грозит блокировка счетов и запрет на выезд из России. При этом Дилара игнорирует требования налоговой на протяжении всех девяти месяцев. В ноябре прошлого года её долг составлял около полумиллиона рублей, а с тех пор вырос почти в шесть раз.