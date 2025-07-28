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Регион
28 июля, 11:06

Блогерша Дилара задолжала ФНС почти 3 миллиона рублей, ей грозит блокировка счетов

SHOT: Блогерша Дилара Зинатуллина должна налоговой 2,9 миллиона рублей

Дилара. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / influesii

Дилара. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / influesii

За девять месяцев долг блогерши Дилары Зинатуллиной перед российской налоговой увеличился в шесть раз. Сейчас звезде соцсетей необходимо заплатить почти три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Федеральная налогова служба России (ФНС РФ) выставила Диларе счёт на 2,9 миллиона рублей. В случае неуплаты задолженности в ближайшее время ей грозит блокировка счетов и запрет на выезд из России. При этом Дилара игнорирует требования налоговой на протяжении всех девяти месяцев. В ноябре прошлого года её долг составлял около полумиллиона рублей, а с тех пор вырос почти в шесть раз.

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Ранее стало известно, что блогерша является злостным нарушителем ПДД. Дилара регулярно получает штрафы за вождение своего Mercedes-Benz и по последним данным их сумма достигла 40 тысяч рублей. Приставы уже начали разыскивать блогершу. Чаще всего она не пристёгивала ремень безопасности и превышала скорость.

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Наталья Афонина
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