Долги россиян начнут взыскивать без решения суда, но при одном условии
Депутат Никитин: Приставы смогут взыскивать долги до 100 тыс. рублей без суда
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Приставы смогут взыскивать долги до 100 тысяч рублей с россиян без обращения в суд. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Мособлдумы и экономист Анатолий Никитин, который считает, что для большинства добросовестных налогоплательщиков эта мера не станет серьёзной проблемой.
«С ноября в России планируют внедрить механизм взыскания налоговых долгов с граждан в административном порядке, без обращения в суд. Такой порядок уже действует для бизнеса. Теперь его предлагают распространить и на физических лиц, если сумма задолженности менее 100 тыс. рублей. Вероятность реализации такого сценария я оцениваю как высокую», — отметил Никитин.
Он также объяснил, что данную меру можно считать оправданной при соблюдении двух условий: налоговая служба должна проводить чёткую и понятную информационную работу, а также необходимо обеспечить защиту социальных прав граждан.
По словам Никитина, мера направлена на борьбу с систематическим уклонением от уплаты налогов, когда обычные уведомления не приносят результатов. На начало 2025 года суммарная задолженность физических лиц составляет более 190 миллиардов рублей. При этом большинство таких долгов — неуплаченные транспортные, имущественные и земельные налоги.
Ранее Life.ru рассказал, что с начала июля текущего года сумма долга блогера Александры Митрошиной выросла почти на полтора миллиона рублей. Теперь она должна Федеральной налоговой службе не 203,1 миллиона рублей, а 204,6. При этом за полтора месяца задолженность Митрошиной увеличилась более чем на 20 миллионов.