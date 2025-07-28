Долги россиян начнут взыскивать без решения суда, но при одном условии

Приставы смогут взыскивать долги до 100 тысяч рублей с россиян без обращения в суд. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Мособлдумы и экономист Анатолий Никитин, который считает, что для большинства добросовестных налогоплательщиков эта мера не станет серьёзной проблемой.

«С ноября в России планируют внедрить механизм взыскания налоговых долгов с граждан в административном порядке, без обращения в суд. Такой порядок уже действует для бизнеса. Теперь его предлагают распространить и на физических лиц, если сумма задолженности менее 100 тыс. рублей. Вероятность реализации такого сценария я оцениваю как высокую», — отметил Никитин.

Он также объяснил, что данную меру можно считать оправданной при соблюдении двух условий: налоговая служба должна проводить чёткую и понятную информационную работу, а также необходимо обеспечить защиту социальных прав граждан.

По словам Никитина, мера направлена на борьбу с систематическим уклонением от уплаты налогов, когда обычные уведомления не приносят результатов. На начало 2025 года суммарная задолженность физических лиц составляет более 190 миллиардов рублей. При этом большинство таких долгов — неуплаченные транспортные, имущественные и земельные налоги.