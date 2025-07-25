«В долгах как в шелках»: Герман Стерлигов просит у властей денег

Российский бизнесмен-христианин Герман Стерлигов обратился к властям с неожиданной просьбой о финансовой помощи. Он выразил негодование по поводу того, что, несмотря на сообщения СМИ о его миллиардном состоянии, он, по собственным словам, не может позволить себе купить даже самое необходимое.

Скандально известный предприниматель пояснил, что весь доход, получаемый от продажи его элитных, но крайне дорогих, продуктов сельского хозяйства, уходит на покрытие насущных производственных нужд — зарплаты мастерам и приобретение строительных материалов.

«В долгах как в шелках — плотникам, столярам, за доски, за гвозди...» — написал в своих соцсетях Стерлигов.

По его словам, значительная часть выручки инвестируется в его собственные общественно-культурные проекты, такие как публикация редких древних манускриптов и восстановление исконных ремёсел. Тем не менее, даже в условиях, как он выражается, «абсолютного безденежья», Стерлигов сохраняет невозмутимость и навязывает себя «сказочно богатым». Предприниматель горд тем, что у него есть «христианская вера, настоящая Библия, два сына, братья и сестры во Христе, куча скотины, настоящая еда — настоящая жизнь, дарованная Богом».