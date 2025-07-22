«Дети сделали»: Миллиардер Стерлигов призвал россиян купить гробы и похвастался двумя своими
Миллиардер-христианин Стерлигов советует россиянам обзавестись гробом уже сейчас
Обложка © ТАСС /Михаил Терещенко
Миллиардер-христианин Герман Стерлигов посоветовал россиянам затариться гробами, поскольку в современном мире это очень полезная вещь, а жизнь людская становится короче с каждым годом. Об этом бизнесмен сообщил в беседе с блогером Даниилом Смирновых на YouTube.
В ходе беседы Стерлигов похвалился своими двумя гробами, один из которых, как он рассказал, подарила братия.
«Это дети мне, сыновья, сделали с ручками гроб, видите», — сказал миллиардер.
По его словам, гроб должен быть у каждого. Он уточнил, что христиан издревле хоронили не на третий день, а до захода солнца, поэтому все готовили себе «саркофаг» заблаговременно. Стерлигов обратил также внимание на то, что гроб не должен быть богатым и изысканным.
Как известно, Стерлигов решил посвятить себя сельскому хозяйству. Он производит собственную продукцию, но она не для всех. К примеру, сыр в его лавке стоит 85 тысяч рублей. По его словам, столько придётся заплатить «безбожникам», а вот «свои» получают продукты от него совершенно бесплатно.