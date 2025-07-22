Родные открыли гроб погибшего россиянина на кладбище и пришли в ужас – он был голым и с пакетом на голове

В Анапе сотрудники ритуального бюро положили умершего в гроб без одежды и с чёрным пакетом на голове, хотя родные принесли одежду и заплатили. О жуткой ситуации на кладбище рассказала подруга покойного Александра Третьяка в беседе с Kub Mash.

Умершего в гроб положили голым и с чёрным пакетом на голове. Видео © Telegram / Kub Mash

По информации канала, мужчина скончался после сердечного приступа на пляже. Организацией похорон занималась его сожительница: она предоставила одежду для покойного, заказала похоронные принадлежности и религиозные атрибуты. Женщина заранее оплатила услуги и считала, что всё в порядке, но на кладбище тело привезли в закрытом гробу.

Во время церемонии родственники захотели в последний раз взглянуть на Александра и потребовали открыть крышу. В итоге их ожидал ужас – усопший лежал обнажённым и с пакетом на голове. Представители бюро попытались переложить вину на нового сотрудника, якобы допустившего ошибку. Позже другая работница компании вернула семье 16 тысяч рублей. Родные покойного планируют обратиться в прокуратуру.